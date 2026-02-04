Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tribunales

'Los Sheriff' contra 'Los Pelúos': guerra a tiros en las calles de Palma

Los dos clanes están enfrentados desde hace cinco años y han protagonizado varios tiroteos y agresiones graves

Dos agentes de Policía buscan casquillos de bala en la calle Sant Fulgenci. | GUILLEM BOSCH

xavier peris. palma

Marcos Ollés

Palma
'Los Sheriff' y 'Los Pelúos', dos numerosos clanes familiares, mantienen un enconado enfrentamiento desde hace cinco años. Una guerra que ha convertido las calles de Palma en un campo de batalla con tiros y graves agresiones. La batalla se libra ahora en los tribunales, que han impuesto ya importantes condenas a miembros de ambos bandos por estos ataques mutuos.

El origen del conflicto se remonta a principios de 2021. La Policía Nacional sitúa el primer incidente una riña por el control de un piso okupado de la barriada de Son Gotleu donde el parecer se cultivaban importantes cantidades de marihuana. Unos acusaron a otros de haber dado un chivatazo a los agentes y las rencillas desembocaron en una espiral de violencia de consecuencias imprevisibles.

El primer episodio violento se produjo el 18 de mayo de ese año. Varios miembros de 'Los Sheriff' se dirigieron a una vivienda de 'Los Pelúos', en la calle Sant Fulgenci de Son Gotleu. Llevaban armas de fuego y cuchillos y dispararon varias veces contra el inmueble, en cuyo interior había tres niños y un bebé. Un joven del clan rival recibió tres tiros en la espalda y precisó asistencia médica. Los asaltantes acabaron irrumpiendo en el piso, encañonaron al patriarca rival y le dijeron que si no se iban de Mallorca, los matarían. Por este ataque, siete integrantes de 'Los Sheriff' fueron condenados ayer a penas que suman 15 años y medio de prisión.

El vehículo que fue tiroteado en Palma en julio de 2022 durante el enfrentamiento entre clanes. | J.F.M.

/ DM

El 27 de octubre de ese año se produjo un nuevo tiroteo. Esta vez fueron 'Los Pelúos' quienes, a modo de venganza, dispararon a sus rivales. Varios miembros del clan se dirigieron al domicilio donde residían integrantes de 'Los Sheriff', en la calle Manacor de Palma, y pegaron seis tiros a la puerta y la fachada. Dos hombres fueron condenados a seis años de cárcel en total por este episodio.

El tercer tiroteo tuvo lugar el 6 de julio de 2022 en la barriada de Son Oliva. El cabecilla de 'Los Pelúos' disparó desde el balcón de su casa, en la calle Isaac Peral, a un Porsche Cayenne en en el que viajaban tres miembros de 'Los Sheriff'. No hubo heridos pese a que la Policía Nacional encontró ocho impactos de bala en la carrocería. El autor de los disparos aceptó una condena de cinco años de cárcel.

Un mes después, el 7 de agosto de 2022, varios miembros de 'Los Pelúos' intentaron matar a uno de sus rivales. Le pegaron con palos y le golpearon con una piedra en la cabeza, causándole lesiones muy graves. Cuatro acusados aceptaron sendas condenas de dos años de prisión por estos hechos.

'Los Sheriff' contra 'Los Pelúos': guerra a tiros en las calles de Palma

