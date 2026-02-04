Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
RodaliesQuirón PrevenciónReal MadridCáncerSarampiónBorrasca LeonardoZBEParoIsabel CoixetNerea ErimiaEncuesta elecciones Aragón
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, en directo | La muerte de una mujer en la UCI eleva a 46 el número de víctimas

El accidente de dos trenes en Córdoba, el más grave de la alta velocidad en España, ha dejado 46 fallecidos

La investigación judicial y la de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) tratan de esclarecer las causas del siniestro

Antonio Romero

Rubén Gargoi

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La investigación sobre el accidente de dos trenes de alta velocidad en la localidad de Adamuz (Córdoba), que dejó 46 muertos, avanza en dos vías, la judicial y la que impulsa la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), un órgano independiente pero adscrito al Ministerio de Transportes. La rotura de uno de los raíles centra las pesquisas para saber por qué se produjo el descarrilamiento del tren Iryo, que causó, a su vez, el accidente del Alvia de Renfe.

Aquí seguimos en directo, minuto a minuto, las consecuencias del accidente ferroviario en la provincia de Córdoba.

Actualizar
Ver más

TEMAS

  1. La Guardia Civil requisa 5.000 botellas de alcohol de una tienda de El Vendrell
  2. Día de la Marmota 2026, hoy: Phil predice que el invierno se alargará seis semanas más | Vídeo
  3. 60 años de AP-7: del sueño interprovincial de Franco al debate pendiente sobre su financiación
  4. Chequeo a la AP-7: la gran autopista del Mediterráneo acumula más de 100 desperfectos en el asfalto
  5. Indignación entre los usuarios de la R4 en Manresa: 'En el trabajo lo entienden, pero ya empiezan a estar hartos
  6. Sanidad informa de problemas de suministro de un medicamento para tratar algunos tipos de cáncer
  7. Catalunya quiere eliminar la veda del jabalí y permitir la caza todo el año
  8. Última hora del accidente de tren en Gelida, en directo | Los maquinistas reclaman un documento por escrito de Adif que garantice la seguridad para reanudar el servicio

En directo | Comienzan los trabajos de reparación en Adamuz

9 de los 20 trabajadores sin contrato: abre un bar, lo inaugura y se le presenta la policía e inspección de trabajo

9 de los 20 trabajadores sin contrato: abre un bar, lo inaugura y se le presenta la policía e inspección de trabajo

Los atracadores de una iglesia en Madrid robaron antes a una mujer a punta de pistola fingiendo ser policías: "Este dinero es de la droga, nos lo llevamos"

Los atracadores de una iglesia en Madrid robaron antes a una mujer a punta de pistola fingiendo ser policías: "Este dinero es de la droga, nos lo llevamos"

Guardias urbanos fuera de servicio atrapan a un ladrón que robó un móvil en Ciutat Vella tras una persecución

Guardias urbanos fuera de servicio atrapan a un ladrón que robó un móvil en Ciutat Vella tras una persecución

Detenido un profesor de Formación Profesional de Palma por acosar a seis alumnas

Detenido un profesor de Formación Profesional de Palma por acosar a seis alumnas

Peleas ilegales en la central térmica de Cercs: los Mossos identifican a 51 personas

Peleas ilegales en la central térmica de Cercs: los Mossos identifican a 51 personas

Una nueva ciberestafa afecta a usuarios de Booking: se hacen pasar por alojamientos y piden dinero por la reserva

Una nueva ciberestafa afecta a usuarios de Booking: se hacen pasar por alojamientos y piden dinero por la reserva

Imputado un conductor por circular a 200 km/h en un tramo de 30 y sextuplicar la tasa de alcoholemia en Tarragona

Imputado un conductor por circular a 200 km/h en un tramo de 30 y sextuplicar la tasa de alcoholemia en Tarragona