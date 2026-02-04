Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Estafa

Dos detenidos por no pagar la estancia de sus hoteles en Mallorca: 3.400 y 900 euros

Uno de ellos fue arrestado también por no devolver el coche que había alquilado

Un agente de la Policía Nacional en Palma

Un agente de la Policía Nacional en Palma / CNP

Xavier Peris

Por qué confiar en El Periódico

Agentes de la Policía Nacional en Palma han detenido a dos hombres sin relación entre sí como presuntos autores de un delito de estafa al no abonar el alojamiento en los hoteles donde se hospedaban. Además, uno de los detenidos también ha sido imputado como presunto autor de un delito de apropiación indebida, por no devolver el coche que había alquilado.

Agentes del Grupo de Atención al Ciudadano de la Policía Nacional se personaron el pasado domingo en un hotel de lujo en Palma, donde tenían problemas con un cliente por el impago del alojamiento.

Este hombre había sido identificado por investigadores del Grupo de Policía Judicial de la Policía Nacional del aeropuerto de Son Sant Joan, quienes estaban llevando a cabo una investigación para dar con su paradero ya que había sido denunciado por no devolver un vehículo de alquiler. Los investigadores averiguaron que estaba alojado en ese establecimiento y que disponía de vehículo de alquiler denunciado.

La patrulla pudo localizar el vehículo y se entrevistó con los responsables del establecimiento hotelero quienes informaron que el cliente había dejado de abonar parte del alojamiento y que debía un total de 3.400 euros.

El responsable del hotel informó que habían requerido al cliente para que abonara la deuda pero este aportó varias tarjetas bancarias que no funcionaban, actuando de manera agresiva e insultando al personal.

Una vez realizadas las gestiones, los agentes procedieron a la detención del cliente como presunto autor de un delito de estafa y apropiación indebida.

Otro detenido por impago

Al día siguiente, en otro establecimiento hotelero, se produjo otra intervención policial por una supuesta estafa por parte de un cliente.

El personal del hotel informó a la patrulla que un cliente se había hospedado en el hotel y que no efectuó el pago por problemas con las tarjetas, manifestando que al día siguiente abonaría el alojamiento, por importe de cerca de 900 euros. Al día siguiente se volvió a repetir el incidente y el cliente empezó a dar evasivas, llegando el establecimiento a remitirle cuatro enlaces de pago para que pudiera abonar el importe y se ofreció a recibir una transferencia.

Los agentes se entrevistaron con el cliente que informó que había hablado con su banco para solucionar el problema y que estaba dispuesto a realizar una transferencia pero como su banco era extranjero no iba a llegar el importe.

Para dar garantía, el cliente comunicó que tenía dos amigos en Palma y que iba a llamarles por teléfono para que le prestaran el dinero. El cliente simuló llamar y los agentes pudieron comprobar que el cliente había facilitado su propio número de teléfono para intentar engañarles.

En vista de los hechos y una vez practicadas todas las gestiones, los agentes procedieron a la detención del hombre como presunto autor de un delito de estafa.

