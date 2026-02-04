Actuación policial
Detenido por amenazar con dos cuchillos de carnicero a agentes de la policía de Premià de Mar en la comisaría
El sospechoso fue reducido con gas pimienta
Abatido un hombre armado tras irrumpir en la comisaría de la Policía Local de Montornès del Vallès: un agente herido grave
Agentes de la Policía Local de Premià de Mar detuvieron a inicios de enero a un sospechoso que los amenazó con dos cuchillos de grandes dimensiones en la comisaría de la localidad. Según fuentes policiales, el hombre había protagonizado un incidente con los agentes pero antes de que pudiera ser detenido por atentado a la autoridad se fue para su casa.
Un rato después, ya de madrugada, apareció en comisaría con dos cuchillos de carnicero y amenazó de muerte a los agentes. El sospechoso estaba muy alterado y, finalmente, pudo ser reducido fuera de las dependencias policiales con una pistola de gas pimienta, según han confirmado desde el Ayuntamiento de Premià de Mar y detenido "sin ninguna pelea".
Tras este incidente, el Sindicat de Policies (SIP-FEPOL) ha remarcado que los agentes de Premià de Mar evitaron "que se produjera una tragedia" en "una intervención de máximo riesgo". Lamentan que la comisaría de esta localidad está ubicada en los bajos de un edificio de viviendas, "lo que dificulta el control de accesos y la seguridad perimetral". También piden a las autoridades que garanticen unas condiciones de seguridad para los agentes y la ciudadanía.
Sin embargo, desde el Ayuntamiento de Premià de Mar han explicado a EL PERIÓDICO la policía local actuó correctamente por unas amenazas desde fuera de la comisaría y que en ningún caso hubo un "ataque" físico hacia los agentes. También han destacado que el Sindicat de Policies (SIP-FEPOL) no tiene ninguna representación sindical en la policía local de este municipio del Maresme y han lamentado la "distorsión interesada" sobre esta actuación policial, ya que "seguramente buscan alimentar el temor entre la población para obtener un rendimiento sindical".
