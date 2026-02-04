Los atracadores de una iglesia en Madrid robaron antes a una mujer a punta de pistola fingiendo ser policías: "Este dinero es de la droga, nos lo llevamos"

Los dos hombres detenidos por atracar una iglesia y encañonar a un ayudante del párroco con un pistola simulada, el pasado 21 de enero en Puente de Vallecas (Madrid), ya estaban siendo buscados por la Policía por otro violento robo a una mujer de 61 años, cometido cuatro días antes, a solo doscientos metros de la iglesia.

Según ha podido saber el canal de investigación y sucesos de Prensa Ibérica, la mañana del 17 de enero los dos delincuentes, españoles, de 60 y 49 años, y con múltiples antecedentes, se hicieron pasar por policías para asaltar a una señora que estaba subiéndose a su coche para ir hasta un supermercado cercano a hacer la compra.

"No puede conducir borracha"

La mujer denunció a la Policía que "eran las ocho menos cinco de la mañana cuando dos hombres llamaron a la ventanilla de mi coche, diciendo: '¡La documentación, saque la documentación!'. Se identificaron como policías, me enseñaron lo que parecía una placa y me dijeron que no podía conducir borracha".

Extrañada, ella intentó explicarse: "Les dije que qué estaban diciendo, que yo no había bebido alcohol ni estaba haciendo nada malo, que solo iba a hacer la compra, pero me pidieron que bajara de coche". Pensando que se encontraba ante dos agentes de policía, la mujer obedeció: "uno de ellos llevaba colgado del cuello una especie de cadena con una bandera de España, unas esposas en la cintura del pantalón y una pistola de color negro de cañón alargado", recordó la víctima ante los agentes.

Entonces, uno de los atracadores pidió al otro que esposara a la mujer: "Yo pregunté que por qué, si yo no había hecho nada malo, no entendía nada. Ellos solo repetían: 'somos policías' y empezaron a mirar mi bolso. Me preguntaban: '¿qué llevas dentro? ¿es droga?', yo contesté que no, pero me exigieron que sacara todo lo que llevaba en el bolso y lo pusiera en el capó del coche".

200 euros

De acuerdo con su denuncia, la mujer sacó la cartera de su bolso y entonces "me pidieron que sacara mi documentación y el dinero que llevaba dentro, 200 euros. Cuando lo hice, uno de ellos me quitó el dinero. Dijo: 'este dinero es de la droga, así que nos lo llevamos, queda intervenido para investigar su origen'".

Sorprendida y confusa, ella les pidió que le devolvieran su dinero, repitiendo que lo necesitaba para hacer la compra. Entonces, "uno de ellos sacó el arma y me dijo: 'he llamado a una patrulla, siéntate en el coche y pon las manos sobre el volante. No te bajes hasta que lleguen mis compañeros'", explica en su denuncia la mujer, que se negó a cumplir con lo que le pedían y volvió a reclamar su dinero, hasta que uno de los atracadores la amenazó: "como te resistas voy a empezar a dispararte a los pies".

Dos walkie-talkies

En ese momento, los dos hombres salieron a correr, llevándose el dinero de la denunciante, que intentó seguirlos, sin éxito. Comportándose como si realmente fueran dos agentes de policía en medio de un operativo, cada uno de los ladrones llevaba una radio, tipo "walkie-talkie" y, cuando huyeron del lugar, "comenzaron a hablar por ella".

Cuando los agentes de la Policía Judicial de Puente de Vallecas los detuvo, el pasado 27 de enero, por el atraco en la parroquia y el violento robo a la mujer, encontraron en su casa una pistola airsoft (de aire comprimido) de color negro idéntica a la que las víctimas de los dos sucesos habían descrito. Los investigadores creen que es la que usaron para cometer los dos atracos y destacan que es tan similar a un arma de fuego que las víctimas estaban convencidas de que era real. El juez los ha enviado a prisión. Los agentes también hallaron los dos intercomunicadores que los ladrones habrían empleado durante su huida.