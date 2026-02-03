Asalto a las casas de Joan García y Pau Cubarsí mientras no estaban: joyas y un reloj de 6.000 euros

Las viviendas de Joan García y Pau Cubarsí, jugadores del FC Barcelona, fueron asaltadas en dos episodios separados pero con un patrón similar: ambos ocurrieron mientras los futbolistas estaban fuera de casa y los ladrones se llevaron objetos valorados en torno a 6.000 euros.

El asalto a la casa de Joan García

El portero, de 24 años, se encontraba en Arabia Saudí disputando la Supercopa cuando, el 10 de enero, saltó la alarma de su vivienda. Las cámaras de seguridad captaron a dos individuos vestidos de negro registrando el interior.

La rápida llegada de la policía local, los Mossos d’Esquadra y vigilantes privados evitó un botín mayor, según informa 'La Vanguardia'.

Los ladrones accedieron forzando una ventana trasera y se llevaron joyas que estaban a la vista.

El robo en la vivienda de Pau Cubarsí

El 30 de diciembre, mientras el central de 19 años entrenaba con el primer equipo tras las vacaciones de Navidad, su casa también fue asaltada. Los ladrones escalaron el muro del jardín y rompieron una ventana del comedor. En el interior se encontraba la madre de los jugadores, que avisó a la policía al descubrir la vivienda completamente revuelta. Los ladrones se llevaron como botín un reloj de alta gama.

Ambos casos están siendo investigados por la División de Investigación Criminal de los Mossos d’Esquadra, que descarta que se trate de la misma banda o de grupos especializados en futbolistas.

Un patrón que se repite: futbolistas en el punto de mira

Aunque los robos a García y Cubarsí no parecen obra de organizaciones especializadas, sí se suman a una larga lista de asaltos a jugadores del Barça y otros clubes.

El caso Aubameyang: uno de los robos más violentos

Uno de los episodios más graves fue el sufrido por Pierre-Emerick Aubameyang y su familia en agosto de 2022:

Cuatro encapuchados irrumpieron en su vivienda cuando el jugador aún militaba en el Barça.

irrumpieron en su vivienda cuando el jugador aún militaba en el Barça. Agredieron al futbolista y a su esposa, y permanecieron casi una hora registrando la casa.

Era el segundo robo que sufrían en pocas semanas; en el primero, en su casa de Castelldefels, los ladrones se llevaron joyas y relojes valorados en 1,5 millones de euros.

Este episodio generó una fuerte alarma en el vestuario y llevó al club a reforzar la seguridad de sus jugadores mediante contravigilancias privadas, un servicio que continúa vigente.

Organizaciones criminales: una investigación en marcha

Desde hace años, los Mossos d’Esquadra y la Guardia Civil mantienen una investigación conjunta sobre grupos criminales, principalmente albanokosovares, especializados en asaltar viviendas de futbolistas y empresarios.

La investigación se inició tras el robo en la casa de Ivan Rakitic en 2020.

en 2020. Según fuentes judiciales, la operación se encuentra en su fase final y ya se han identificado autores de varios asaltos relevantes, incluidos los sufridos por la familia Aubameyang.

Repunte preocupante de robos en viviendas

Los asaltos a García y Cubarsí se producen en un contexto de incremento de robos con fuerza y violencia en casas de cuatro vientos [viviendas unifamiliares aisladas, sin paredes compartidas con vecinos] en Catalunya.

Las autoridades apuntan a grupos especializados, principalmente albaneses y chilenos.

Tras años de operaciones policiales que habían reducido la presencia de bandas chilenas, la situación política en Chile habría provocado un nuevo éxodo de delincuentes, algunos de los cuales ya han sido detectados en España.