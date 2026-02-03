Una nueva ciberestafa afecta a usuarios de Booking: se hacen pasar por alojamientos y piden dinero por la reserva

Una de las estafas más crueles es intentar aprovecharse de la ilusión que te hace irte de viaje. La Agència de Ciberseguretat de Catalunya alerta de un nuevo fraude tras detectar que varios usuarios de Booking están recibiendo mensajes falsos en los que los estafadores se hacen pasar por el establecimiento hotelero contratado con la intención de estafarlos.

En concreto, el fraude se inicia a través de mensajes que los usuarios de Booking reciben en la propia plataforma oficial o, en algunos casos, a través de WhatsApp. Los criminales alertan de que existe un problema en el pago o de una verificación de seguridad urgente para conseguir que el cliente realice el pago de la reserva. Además del dinero los ciberestafadores también roban los datos de la tarjeta de crédito.

Según Agència de Ciberseguretat de Catalunya los mensajes pueden contener referencias a la reserva real, como el nombre del hotel, las fechas o el identificador de la reserva, lo que hace que parezcan completamente legítimos. Además, el enlace dirige al usuario a una página web fraudulenta que imita la de Booking y por eso suele existir confusión.

Agència de Ciberseguretat de Catalunya remarca que los ciberestafadores han conseguido los datos personales de los clientes por el robo de las credenciales con las que los alojamientos gestionan sus reservas en la plataforma de Booking. Con el usuario y la contraseña del establecimiento, los ciberdelincuentes acceden a la cuenta y a la información de la reserva. Para dar mayor credibilidad, a menudo utilizan el mismo chat de la plataforma para contactar con el usuario.

Además, indican que para presionar a la víctima a actuar rápidamente, estos mensajes suelen tener un tono urgente, ya que la amenaza habitual es la pérdida de la reserva o la aplicación de un cargo temporal.

Por eso, la Agència de Ciberseguretat de Catalunya insta a desconfiar de los mensajes que te soliciten datos personales o bancarios con carácter urgente, bajo amenaza de cancelación o como una acción rutinaria. También recomiendan no hacer clic en direcciones web sospechosas que te lleguen por mensaje, correo u otros canales de mensajería.

Además se pide recelar de los mensajes que te lleguen dentro de la propia plataforma de Booking u otras webs de reserva de alojamientos así como revisar siempre la dirección del navegador antes de autorizar cualquier pago. En caso de duda, la Agència insta a contactar siempre directamente con el alojamiento a través de sus canales oficiales para verificar o resolver cualquier problema.