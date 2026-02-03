Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sucesos

Guardias urbanos fuera de servicio atrapan a un ladrón que robó un móvil en el Gòtico tras una persecución

Un testigo afirma que el sospechoso sacó un cuchillo cuando intentó retenerlo

Imagen de la detención de los agentes de la Guardia Urbana en Ciutat Vella

Imagen de la detención de los agentes de la Guardia Urbana en Ciutat Vella / Manu Mitru

Germán González

Germán González

Barcelona
Agentes de la Guardia Urbana de Barcelona que estaban fuera de servicio por la zona del barrio Gótico, en el distrito de Ciutat Vella de Barcelona, han visto sobre las 14 horas de este martes a un hombre como corría mirando hacia atrás y con un teléfono móvil en la mano. Rápidamente, han salido tras él al grito de "policía" y han conseguido atraparlo en la calle de les Basses de Sant Pere.

Hasta ahí se han desplazado varias patrullas uniformadas que han detenido al sospechoso, ya que los agentes han constatado que había robado el móvil a una mujer en la calle unos minutos antes. La víctima ha explicado que el caco le había quitado el teléfono tras un forcejeo con ella y que después ha salido corriendo.

Además, los agentes han tomado declaración a un testigo que les había explicado que, tras el asalto, intentó retener al ladrón pero que el detenido sacó un cuchillo para evitar ser atrapado. Después escapó hasta que tuvo la mala fortuna de cruzarse con agentes fuera de servicio de la Guardia Urbana que lo acabaron capturando. El detenido está acusado de un delito de robo con violencia y pasará a disposición del juzgado de guardia de Barcelona en las próximas horas.

