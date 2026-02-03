Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, en directo | La muerte de una mujer en la UCI eleva a 46 el número de víctimas

El accidente de dos trenes en Córdoba, el más grave de la alta velocidad en España, ha dejado 46 fallecidos

La investigación judicial y la de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) tratan de esclarecer las causas del siniestro

Antonio Romero

Rubén Gargoi

Madrid
La investigación sobre el accidente de dos trenes de alta velocidad en la localidad de Adamuz (Córdoba), que dejó 46 muertos, avanza en dos vías, la judicial y la que impulsa la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), un órgano independiente pero adscrito al Ministerio de Transportes. La rotura de uno de los raíles centra las pesquisas para saber por qué se produjo el descarrilamiento del tren Iryo, que causó, a su vez, el accidente del Alvia de Renfe.

Aquí seguimos en directo, minuto a minuto, las consecuencias del accidente ferroviario en la provincia de Córdoba.

Detenido el pasajero de un VTC de Barcelona que introdujo 100 kilos de hachís en el maletero del vehículo

La mujer asesinada por su expareja en Pontevedra murió a causa de varios golpes y una decena de puñaladas en tórax y espalda

Dos vídeos muestran a la dueña de la guardería de Valencia sujetando a una bebé y obligándola a tragar un trozo de manzana y forzando a un niño a pegar a otro

En directo | Comienzan los trabajos de reparación en Adamuz

Alejandro, expandillero de Forty-Two: "Para dejar una banda juvenil hay que pagar con dinero o con sangre"

Las bandas latinas viran hacia el crimen organizado: violencia extrema, narcotráfico y ciberestafas

María Aperador, experta en ciberseguridad, sobre los 'captchas' falsos: "Están siendo utilizados para infectar nuestros dispositivos"

