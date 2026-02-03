Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, en directo | La muerte de una mujer en la UCI eleva a 46 el número de víctimas

Adif pide a las operadoras suspender el último servicio del día en el AVE Madrid-Barcelona

Adif ha pedido a las operadoras ferroviarias que prestan servicio en el corredor de alta velocidad entre Madrid y Barcelona que supriman los últimos trayectos de la jornada, ya que esos trenes llegaban en el horario de mantenimiento que se usa a efectos de revisión y reparación de la infraestructura. Fuentes del Ministerio de Transportes han informado este lunes de esta decisión del gestor ferroviario, que persigue con ello disponer de un periodo "adecuado" para la realización del mantenimiento de la infraestructura ferroviaria.

Fuentes del Ministerio de Transportes han informado este lunes de esta decisión del gestor ferroviario, que persigue con ello disponer de un periodo "adecuado" para la realización del mantenimiento de la infraestructura ferroviaria.