La Guardia Civil requisa 5.000 botellas de alcohol de contrabando de una tienda de El Vendrell

El pasado 29 de enero, agentes de la Patrulla de Fiscal y Fronteras de la Guardia Civil de El Vendrell inspeccionaron un establecimiento mayorista y detectaron un total de 4.976 botellas de licores como brandy, whisky, vodka, ron, ginebra y de otros tipos, de diferentes marcas que incumplían la normativa vigente sobre fraude fiscal, contrabando e infracciones relacionadas con los impuestos especiales.

Las bebidas alcohólicas estaban destinadas a la comercialización, con un valor de unos 112.403,15 euros, aunque no podrían venderse, ya que no habían tributado correctamente por los impuestos de este tipo de productos. Eran botellas de contrabando.

Ante esta situación los agentes denunciaron al responsable del local por infracción a la Ley de Impuestos Especiales. También hicieron el correspondiente reportaje fotográfico de las botellas que quedaron inmovilizadas in situ, bajo custodia del responsable del establecimiento, y a disposición de la Aduana de Tarragona. Este organismo debe tramitar la denuncia.

La Guardia Civil remarca que se intensifican estas tareas de control y vigilancia de productos que pueden incumplir la normativa tributaria y aduanera, así como la "protección de los intereses económicos del Estado y la defensa de la seguridad y los derechos de los consumidores".