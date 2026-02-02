Sucesos
La Guardia Civil requisa 5.000 botellas de alcohol de contrabando de una tienda de El Vendrell
Están valoradas en más de 112.000 euros y no cumplían la normativa sobre precintos fiscales
Barcelona se convierte en escala del contrabando internacional de tabaco
El pasado 29 de enero, agentes de la Patrulla de Fiscal y Fronteras de la Guardia Civil de El Vendrell inspeccionaron un establecimiento mayorista y detectaron un total de 4.976 botellas de licores como brandy, whisky, vodka, ron, ginebra y de otros tipos, de diferentes marcas que incumplían la normativa vigente sobre fraude fiscal, contrabando e infracciones relacionadas con los impuestos especiales.
Las bebidas alcohólicas estaban destinadas a la comercialización, con un valor de unos 112.403,15 euros, aunque no podrían venderse, ya que no habían tributado correctamente por los impuestos de este tipo de productos. Eran botellas de contrabando.
Ante esta situación los agentes denunciaron al responsable del local por infracción a la Ley de Impuestos Especiales. También hicieron el correspondiente reportaje fotográfico de las botellas que quedaron inmovilizadas in situ, bajo custodia del responsable del establecimiento, y a disposición de la Aduana de Tarragona. Este organismo debe tramitar la denuncia.
La Guardia Civil remarca que se intensifican estas tareas de control y vigilancia de productos que pueden incumplir la normativa tributaria y aduanera, así como la "protección de los intereses económicos del Estado y la defensa de la seguridad y los derechos de los consumidores".
Suscríbete para seguir leyendo
- Los expertos en obesidad buscan entender el 'efecto rebote' tras dejar de tomar fármacos o suspender dietas: 'Es el gran reto
- El tráfico de la AP-7 aumenta el 70% desde la supresión de los peajes: ¿cómo frenar el deterioro de una autopista al límite?
- La Generalitat contrata 61 autobuses para reforzar los servicios interurbanos ante la incertidumbre de Rodalies
- Chequeo a la AP-7: la gran autopista del Mediterráneo acumula más de 100 desperfectos en el asfalto
- 60 años de AP-7: del sueño interprovincial de Franco al debate pendiente sobre su financiación
- Armando del Rey, el superviviente de la tribu del salto base que perdió a sus cuatro amigos: 'Siempre tengo ganas de saltar, es lo que soy
- Así es la tragedia real que relata la película 'La Fiera': cuatro paracaidistas de la tribu del catalán Álvaro Bultó fallecieron saltando
- Última hora del accidente de tren en Gelida, en directo | Los maquinistas reclaman un documento por escrito de Adif que garantice la seguridad para reanudar el servicio