Un intento de estafa al comprar un móvil en Platja d’Aro destapa un posible entramado de reventa en plataformas de segunda mano

La Policía Local de Castell d’Aro, Platja d’Aro y S’Agaró ha detenido a un hombre que intentó estafar a un establecimiento del municipio en la compra de un móvil. Intentó adquirir el terminal con financiación mediante documentación presuntamente fraudulenta. Este modus operandi ha destapado un posible entramado de reventa en plataformas de segunda mano que el cuerpo de seguridad investiga. El arresto, de un hombre de unos 30 años, se produjo el pasado 15 de enero y está acusado de ser el presunto autor de un delito de estafa y falsificación documental.

Los hechos tuvieron lugar en el establecimiento de la avenida S’Agaró, cuando el individuo intentó adquirir un teléfono móvil a través de un sistema de financiación. Al presentar la documentación requerida, aportó una fotocopia de un documento nacional de identidad (DNI) y un extracto bancario. El personal del comercio sospechó que la documentación no se correspondía con la persona que tenían delante y alertó inmediatamente a la Policía Local.

DNI robado y recibo falsificado

Una vez desplazada una dotación policial al lugar de los hechos y efectuadas las comprobaciones pertinentes, los agentes constataron que la persona intentaba formalizar la compra utilizando el DNI de una tercera persona que había denunciado previamente su sustracción, así como un recibo bancario presuntamente falsificado. Ante estos hechos, los agentes procedieron a su detención. El arrestado acumula diversos antecedentes policiales por distintos delitos como hurtos y robos, entre otros.

Investigación abierta

El Grupo de Delincuencia Urbana (GDU) de la Policía Local de Platja d’Aro advierte de que este tipo de actuaciones no son casos aislados. En los últimos tiempos, los agentes investigan hechos similares con un mismo modus operandi, basado en compras —especialmente a través de internet— mediante el uso de documentos de identidad sustraídos y la falsificación de extractos bancarios para adquirir productos de alto valor económico, principalmente aparatos electrónicos como ordenadores y teléfonos móviles.

Según las investigaciones, en algunos casos los productos serían recogidos por terceras personas que actuarían como “peones” y, posteriormente, entregados a otros miembros del entramado, que se encargarían de ponerlos a la venta en plataformas de segunda mano como Wallapop. Para dificultar su detección, estas operaciones se llevarían a cabo mediante perfiles que se modifican periódicamente.

En el caso más reciente, los investigadores sospechan que el hombre detenido podría haber actuado como uno de estos “peones”, habitualmente personas en situación de vulnerabilidad económica. Los agentes mantienen abierta la investigación para identificar a los responsables situados en niveles superiores del entramado, según apuntan fuentes policiales.