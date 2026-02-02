Estafa 23.000 euros en Barcelona y huye en patinete cuando la policía lo descubre

El pasado 29 de enero los Mossos d'Esquadra detuvieron a un sospechoso de estafar 23.190 euros sacándolos de un cajero automático con cuatro tarjetas bancarias que no eran suyas. El arrestado, de 18 años, fue sorprendido por una patrulla del distrito de Sant Martí en Barcelona mientras hacía estas operaciones con la cara tapada, para no ser reconocido por las cámaras de videovigilancia de la entidad.

Los agentes de los Mossos d'Esquadra, que estaban realizando patrullaje preventivo, observaron al sospechoso que, al darse cuenta de la presencia del vehículo policial, se dio a la fuga con un patinete eléctrico mientras era perseguido por la patrulla. Al ver que no lograba escapar, lo abandonó y comenzó una huida a pie, hasta ser interceptado por los agentes.

Durante el registro le encontraron encima 23.190 euros fraccionados en billetes de 20 y 50 euros, una tarjeta bancaria a nombre de otra persona y un teléfono móvil de alta gama. Además, en un cacheo superficial realizado a pocos metros del lugar donde se detuvo al joven, los agentes encontraron tres tarjetas bancarias más a nombre de la misma persona, tiradas en una papelera.

Los agentes detuvieron al hombre como presunto autor de un delito de estafa ante la sospecha de que las tarjetas habrían sido obtenidas de manera fraudulenta, como un robo, y utilizadas para enriquecerse.