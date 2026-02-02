Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
RodaliesBad BunnyDonald TrumpAyusoDonaciones pisosBaliza V16GrammyFernando EstesoPandillaEncuesta elecciones AragónLigar
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, en directo | La muerte de una mujer en la UCI eleva a 46 el número de víctimas

El accidente de dos trenes en Córdoba, el más grave de la alta velocidad en España, ha dejado 46 fallecidos

La investigación judicial y la de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) tratan de esclarecer las causas del siniestro

Antonio Romero

Rubén Gargoi

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La investigación sobre el accidente de dos trenes de alta velocidad en la localidad de Adamuz (Córdoba), que dejó 46 muertos, avanza en dos vías, la judicial y la que impulsa la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), un órgano independiente pero adscrito al Ministerio de Transportes. La rotura de uno de los raíles centra las pesquisas para saber por qué se produjo el descarrilamiento del tren Iryo, que causó, a su vez, el accidente del Alvia de Renfe.

Aquí seguimos en directo, minuto a minuto, las consecuencias del accidente ferroviario en la provincia de Córdoba.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los expertos en obesidad buscan entender el 'efecto rebote' tras dejar de tomar fármacos o suspender dietas: 'Es el gran reto
  2. El tráfico de la AP-7 aumenta el 70% desde la supresión de los peajes: ¿cómo frenar el deterioro de una autopista al límite?
  3. La Generalitat contrata 61 autobuses para reforzar los servicios interurbanos ante la incertidumbre de Rodalies
  4. 60 años de AP-7: del sueño interprovincial de Franco al debate pendiente sobre su financiación
  5. Armando del Rey, el superviviente de la tribu del salto base que perdió a sus cuatro amigos: 'Siempre tengo ganas de saltar, es lo que soy
  6. Así es la tragedia real que relata la película 'La Fiera': cuatro paracaidistas de la tribu del catalán Álvaro Bultó fallecieron saltando
  7. Chequeo a la AP-7: la gran autopista del Mediterráneo acumula más de 100 desperfectos en el asfalto
  8. La consellera de Educació i FP, Esther Niubó, estará unas semanas de baja médica

Detenido por matar a otro hombre en Vila-seca

Detenido por matar a otro hombre en Vila-seca

En directo | Comienzan los trabajos de reparación en Adamuz

Mata de varias puñaladas a su expareja en Pontevedra y se suicida tras horas atrincherado

Mata de varias puñaladas a su expareja en Pontevedra y se suicida tras horas atrincherado

El presunto autor del crimen machista de Pontevedra se atrinchera en una casa de O Porriño

Un muerto y cuatro heridos por el choque frontal de dos turismos en la C-14 en Artesa de Segre

La Guardia Civil busca al sospechoso de un homicidio en Olesa en 2005

Un hombre asesina a tiros a su madre en Tenerife

Un hombre asesina a tiros a su madre en Tenerife

Investigan como violencia de género el asesinato de una mujer en Mos (Pontevedra)

Investigan como violencia de género el asesinato de una mujer en Mos (Pontevedra)