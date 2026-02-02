Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Detienen a la dueña de una guardería en Valencia por presunto maltrato a niños

El centro se encuentra cerrado mientras se lleva a cabo la investigación

El personal del centro grabó vídeos en los que se mostraba la situación de los menores

Dos agentes de la Guardia Civil, en una imagen de archivo.

Dos agentes de la Guardia Civil, en una imagen de archivo. / Levante-EMV

Saray Fajardo

Alzira
La Policía Local ha detenido a la propietaria de una guardería de Algemesí (Valencia), situada en la calle Albalat, por presunto maltrato a los menores del centro. El personal del centro, como ha adelantado À Punt, interpuso varias denuncias que han sido claves para llevar a cabo la investigación y detener a la dueña de 55 años.

Fuentes cercanas a la escoleta explican que los trabajadores grabaron los vídeos que luego entregaron a los agentes para denunciar la situación que vivían los menores en el centro. Los propios padres han reclamado estas imágenes para poder llevar a cabo las denuncias.

Fuentes municipales, por su parte, han confirmado a Levante-EMV que la escoleta ha sido clausurada. Además, el centro ha cerrado sus perfiles en redes sociales.

