Narcotráfico
Juzgan a una banda que traía cocaína a Mallorca escondida en sillas de ruedas
La Fiscalía solicita diez años de prisión para cada uno de los diez acusados de narcotráfico
Xavier Peris
La Fiscalía solicita diez años de prisión para cada uno de los diez presuntos miembros de una banda que presuntamente se dedicaba a introducir grandes cantidades de cocaína en Mallorca escondida en el interior de sillas de ruedas de personas con discapacidad que contrataban como «correos». Durante el transcurso de la operación, desarrollada por la Policía Nacional y Vigilancia Aduanera, fue interceptado uno de estas personas, que llevaba medio kilo de cocaína.
Según el escrito de acusación de la Fiscalía, la banda estaba integrada por diez personas, entre las que hay españoles, dominicanos, un venezolano, un ecuatoriano y un colombiano. Todos ellos formaban una organización que se dedicaba a traer a Mallorca cocaína desde Sudamérica, especialmente desde Perú, para su posterior distribución en la isla. También traficaban con marihuana.
La Fiscalía explica que parte de la droga viajaba a España escondida en dobles fondos de sillas de ruedas de viajeros con una discapacidad real, que eran contratados por los narcotraficantes como «correos».
La Fiscalía desgrana que los acusados realizaban distintas funciones en el seno de la banda, desde la compra de distintas partidas de cocaína en Sudamérica hasta contactar con distintos compradores en la isla. Otras personas se encargaban de organizar el transporte de la droga a Mallorca y su posterior adulteración con sustancias de «corte», o de cultivar plantas de marihuana en una finca que poseían en Marratxí.
La banda fue desmantelada en 2024 en una operación conjunta realizada por la Policía Nacional y el Servicio de Vigilancia Aduanera. En febrero fue interceptado un hombre a su llegada al puerto de Palma con un kilo de cocaína oculta en una silla de ruedas. Los agentes realizaron posteriormente una serie de registros en domicilios de los sospechosos en los que localizaron un laboratorio clandestino para la manipulación de la droga y donde se incautaron de otros dos kilos de cocaína.
El juicio se celebrará a lo largo de la semana próxima en la Audiencia Provincial de Palma. La Fiscalía reclama para cada uno de los acusados diez años de cárcel por un delito contra la salud pública y otro de pertenencia a organización criminal
Suscríbete para seguir leyendo
- Las donaciones de padres a hijos se disparan por el alto precio de la vivienda: 'Los jóvenes necesitan esa ayuda
- Un estudio sugiere que la genética es clave en la longevidad: aporta el 55% de la duración de la vida, el doble de lo que se pensaba
- L'Hospitalet arranca una prueba piloto para acabar con las citas previas de Extranjería
- Los expertos en obesidad buscan entender el 'efecto rebote' tras dejar de tomar fármacos o suspender dietas: 'Es el gran reto
- Yolanda, periodista: 'Si no llega a ser por la donación de mis padres no tendría piso en Madrid
- Ana Aznar, psicóloga: 'No hace falta que tu hijo duerma pegado a ti para desarrollar apego
- Temporal de fuerte viento y frío hoy en Catalunya, en directo: avisos de Aemet y Meteocat y última hora de Protecció Civil
- Última hora del accidente de tren en Gelida, en directo | Los maquinistas reclaman un documento por escrito de Adif que garantice la seguridad para reanudar el servicio