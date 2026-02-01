Cerca de un arroyo
Hallado muerto un hombre que había desaparecido en Moià tras toda una noche de búsqueda
Nadie había tenido noticias de él desde el jueves, por lo que se activó la orden de búsqueda
Jordi Escudé
Un amplio operativo formado por el Grupo Canino de Búsqueda de los Bombers de la Generalitat, drones y un total de 12 dotaciones terrestres localizó el sábado a las 9 de la mañana el cuerpo sin vida de un hombre en Moià, por el que se había decretado una orden de búsqueda la noche anterior, después de que hubiera salido de casa y, pasadas unas horas, aún no hubiera regresado.
Según las primeras informaciones facilitadas por los propios Bomberos y por los Mossos d'Esquadra, se trataría de un hombre de 77 años que podría haberse perdido. Al parecer, nadie había tenido noticias de él desde el jueves, por lo que se activó la orden de búsqueda con un aviso que los Bombers recibieron a las 21:39 del viernes.
Fue buscado tanto en zona urbana como rural, y finalmente fue localizado muerto cerca de un arroyo, aunque no se ha precisado el lugar exacto. Los Mossos se hicieron cargo de las diligencias posteriores y del levantamiento del cadáver del hombre, cuyas causas de la muerte se desconocen.
Suscríbete para seguir leyendo
- Las donaciones de padres a hijos se disparan por el alto precio de la vivienda: 'Los jóvenes necesitan esa ayuda
- Un estudio sugiere que la genética es clave en la longevidad: aporta el 55% de la duración de la vida, el doble de lo que se pensaba
- L'Hospitalet arranca una prueba piloto para acabar con las citas previas de Extranjería
- Los expertos en obesidad buscan entender el 'efecto rebote' tras dejar de tomar fármacos o suspender dietas: 'Es el gran reto
- Yolanda, periodista: 'Si no llega a ser por la donación de mis padres no tendría piso en Madrid
- Ana Aznar, psicóloga: 'No hace falta que tu hijo duerma pegado a ti para desarrollar apego
- El tráfico de la AP-7 aumenta el 70% desde la supresión de los peajes: ¿cómo frenar el deterioro de una autopista al límite?
- Temporal de fuerte viento y frío hoy en Catalunya, en directo: avisos de Aemet y Meteocat y última hora de Protecció Civil