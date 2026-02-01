Hallado muerto un hombre que había desaparecido en Moià tras toda una noche de búsqueda

Un amplio operativo formado por el Grupo Canino de Búsqueda de los Bombers de la Generalitat, drones y un total de 12 dotaciones terrestres localizó el sábado a las 9 de la mañana el cuerpo sin vida de un hombre en Moià, por el que se había decretado una orden de búsqueda la noche anterior, después de que hubiera salido de casa y, pasadas unas horas, aún no hubiera regresado.

Según las primeras informaciones facilitadas por los propios Bomberos y por los Mossos d'Esquadra, se trataría de un hombre de 77 años que podría haberse perdido. Al parecer, nadie había tenido noticias de él desde el jueves, por lo que se activó la orden de búsqueda con un aviso que los Bombers recibieron a las 21:39 del viernes.

Fue buscado tanto en zona urbana como rural, y finalmente fue localizado muerto cerca de un arroyo, aunque no se ha precisado el lugar exacto. Los Mossos se hicieron cargo de las diligencias posteriores y del levantamiento del cadáver del hombre, cuyas causas de la muerte se desconocen.