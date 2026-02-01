La Guardia Civil pide colaboración para identificar al autor del homicidio de una mujer en Olesa de Montserrat (Barcelona) antes de que el delito prescriba

La Guardia Civil ha solicitado la colaboración ciudadana para tratar de identificar al posible autor de la muerte violenta de una mujer de 38 años en 2005, antes de que se cumplan los 20 años del crimen y el delito prescriba. Los restos de la mujer aparecieron el 6 de agosto de ese mismo año en el paraje de Sant Pere Sacama, en el término municipal de Olesa de Montserrat (Barcelona). Para intentar esclarecer el crimen, el cuerpo policial ha difundido tres imágenes clave: la víctima en vida, un hombre usando su tarjeta en un cajero de Terrassa y un fragmento de camiseta intervenido este febrero.

Fue en 2005 cuando se localizaron restos humanos dentro de varias bolsas de plástico en una zona boscosa de Sant Pere Sacama. Los informes forenses determinaron que se trataba de una mujer de entre 35 y 45 años de edad con claros signos de muerte violenta (una fractura en el hueso del pómulo izquierdo y un orificio, probablemente un proyectil, en el omóplato derecho). Tras comparar perfiles de ADN de restos humanos sin identificar con muestras de familiares desaparecidos, la Guardia Civil pudo determinar que la víctima era Magdalena Mas Vilaltella, de 38 años de edad, vecina de Riudoms (Tarragona).

La investigación, dirigida por el Grupo de Personas de la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Guardia Civil en Barcelona, se ha mantenido abierta desde ese entonces para intentar identificar a los responsables del crimen, todavía sin haber podido ser identificados casi 20 años después.

Tres imágenes clave

Una de las imágenes difundidas por la Guardia Civil muestra una grabación del 9 de abril de 2005 (el día siguiente después de que fuera vista por última vez la víctima) en la que se observa un hombre realizando una extracción de efectivo en una oficina bancaria de la calle San Roque de Terrassa (Barcelona) con la tarjeta de la víctima.

También se ha publicado una fotografía de la víctima con el fin de que cualquier persona que pudiera haber tenido relación con ella o disponer de información sobre sus últimos movimientos pueda reconocerla y ponerse en contacto con los investigadores; y una imagen de un fragmento de camiseta intervenido en la investigación, perteneciente a una prenda con la inscripción en inglés “FUN AND FRIENDS ALTERNATIVE ENERGY PUB LEAGUE”, que no pertenecía a la víctima y que podría guardar relación con la persona o personas implicadas en los hechos o con su entorno.

La Guardia Civil solicita la colaboración de cualquier persona que pueda identificar al hombre que aparece utilizando la tarjeta bancaria o reconozca a la víctima y disponga de cualquier información relacionada con el caso que pueda aportar a los investigadores.