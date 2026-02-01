Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
RodaliesEsther NiubóDonaciones pisosEncuesta elecciones AragónBaliza V16DGTAlcaraz-DjokovicIsabel CoixetMetro BarcelonaAP7OTAN
instagramlinkedin

En Directo

Minuto a minuto

Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, en directo | La muerte de una mujer en la UCI eleva a 46 el número de víctimas

El accidente de dos trenes en Córdoba, el más grave de la alta velocidad en España, ha dejado 46 fallecidos

La investigación judicial y la de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) tratan de esclarecer las causas del siniestro

Antonio Romero

Rubén Gargoi

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La investigación sobre el accidente de dos trenes de alta velocidad en la localidad de Adamuz (Córdoba), que dejó 45 muertos, avanza en dos vías, la judicial y la que impulsa la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), un órgano independiente pero adscrito al Ministerio de Transportes. La rotura de uno de los raíles centra las pesquisas para saber por qué se produjo el descarrilamiento del tren Iryo, que causó, a su vez, el accidente del Alvia de Renfe.

Aquí seguimos en directo, minuto a minuto, las consecuencias del accidente ferroviario en la provincia de Córdoba.

Actualizar
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Las donaciones de padres a hijos se disparan por el alto precio de la vivienda: 'Los jóvenes necesitan esa ayuda
  2. Un estudio sugiere que la genética es clave en la longevidad: aporta el 55% de la duración de la vida, el doble de lo que se pensaba
  3. L'Hospitalet arranca una prueba piloto para acabar con las citas previas de Extranjería
  4. Los expertos en obesidad buscan entender el 'efecto rebote' tras dejar de tomar fármacos o suspender dietas: 'Es el gran reto
  5. Yolanda, periodista: 'Si no llega a ser por la donación de mis padres no tendría piso en Madrid
  6. Ana Aznar, psicóloga: 'No hace falta que tu hijo duerma pegado a ti para desarrollar apego
  7. Temporal de fuerte viento y frío hoy en Catalunya, en directo: avisos de Aemet y Meteocat y última hora de Protecció Civil
  8. Última hora del accidente de tren en Gelida, en directo | Los maquinistas reclaman un documento por escrito de Adif que garantice la seguridad para reanudar el servicio

La Guardia Civil pide colaboración para identificar al autor del homicidio de una mujer en Olesa de Montserrat (Barcelona) antes de que el delito prescriba

La Guardia Civil pide colaboración para identificar al autor del homicidio de una mujer en Olesa de Montserrat (Barcelona) antes de que el delito prescriba

Expulsado un guardia civil tras ser condenado en Ávila a prisión por encañonar y patear a su exmujer

Expulsado un guardia civil tras ser condenado en Ávila a prisión por encañonar y patear a su exmujer

Juzgan a una banda que traía cocaína a Mallorca escondida en sillas de ruedas

Juzgan a una banda que traía cocaína a Mallorca escondida en sillas de ruedas

En directo | Comienzan los trabajos de reparación en Adamuz

Detenidos en Galicia una empleada del hogar y su marido por sustraer y vender joyas valoradas en más de 3.300 euros

Detenidos en Galicia una empleada del hogar y su marido por sustraer y vender joyas valoradas en más de 3.300 euros

Detenido un hombre tras matar a su madre y herir de gravedad a su padre en Algeciras

Un motín en la cárcel de Huelva deja varios funcionarios heridos

Un motín en la cárcel de Huelva deja varios funcionarios heridos

Hallan muerto en Navacerrada al joven desaparecido hace una semana