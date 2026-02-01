Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Detienen a un motorista por hacer zigzag en Barcelona y lo pillan con un permiso de conducir falso y 70 gramos de cocaína

Los hechos se produjeron el viernes 30 de enero por la tarde en el distrito del Eixample y el hombre fue detenido.

ACN

ACN

La Guardia Urbana de Barcelona (GUB) detuvo el viernes 30 de enero por la tarde a un motorista que circulaba de forma poco segura y haciendo zigzag entre los vehículos en el distrito del Eixample. El conductor presentó un permiso de conducir con claros indicios de ser fraudulento y los agentes, tras comprobar que el hombre tenía varios antecedentes por delitos contra la salud pública, lo registraron y le encontraron casi 70 gramos de cocaína encima.

El hombre fue detenido por la tenencia de sustancias estupefacientes y denunciado por el permiso de conducir falso y por no tener el seguro contratado para la moto, que fue trasladada al depósito municipal, según ha detallado la GUB.

