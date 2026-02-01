Dos detenidos en Tarragona por llevar 60 kilos de marihuana en un doble fondo de un camión

Los Mossos d'Esquadra han detenido en Tarragona a dos hombres que transportaban 60 kilos de marihuana escondidos en un doble fondo de un camión. Los arrestados, de 41 y 44 años, están acusados de los delitos de pertenencia a grupo criminal y contra la salud pública, ha informado este domingo la policía catalana en un comunicado.

Las detenciones forman parte de una investigación de Mossos sobre un grupo criminal que almacenaba marihuana en una nave en la Selva del Camp (Tarragona) para exportarla a Europa. La policía detectó movimientos sospechosos de vehículos y personas en la nave el pasado jueves, cuando salió un camión con un remolque, que poco después cambió por otro. Los agentes iniciaron un seguimiento del vehículo, que se incorporó a la AP-7, y se desplegó un amplio dispositivo policial que permitió a patrullas de tráfico detener el camión con seguridad.

Una vez interceptado el vehículo, los agentes identificaron al conductor y al acompañante, que ofrecieron "respuestas evasivas e incoherentes sobre la carga que transportaban", han señalado los Mossos. Al abrir el remolque, los policías detectaron que la pared posterior presentaba signos claros de manipulación y comprobaron que había más de medio metro de diferencia entre la longitud exterior y la interior.

120.000 euros

Ante la sospecha de un doble fondo, activaron a los Bomberos de la Generalitat, para que abrieran la pared y localizaron cuatro fardos con un total de 58 bolsas de marihuana envasada al vacío, con un peso de 60 kilos. La droga intervenida tendría un valor aproximado de 120.000 euros en el mercado ilegal, lo que podría duplicarse en su distribución a otros países europeos, ha explicado la policía.

Esa misma tarde, los Mossos efectuaron una entrada y registro en la nave de la Selva del Camp, donde intervinieron documentación personal vinculada al grupo criminal, así como inhibidores de frecuencia y rastreadores GPS.