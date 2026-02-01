Detenidos en Galicia una empleada del hogar y su marido por sustraer y vender joyas valoradas en más de 3.300 euros

Una empleada del hogar y su marido han sido detenidos en Vigo por la presunta sustracción y venta de joyas pertenecientes a una vecina de la ciudad. A ella se le atribuye un delito de hurto, mientras que a él, el de receptación.

La investigación se inició tras la denuncia presentada por una mujer en la Comisaría de Vigo‑Redondela sobre la desaparición de varias joyas de su domicilio. Los hechos habrían ocurrido entre los meses de febrero y diciembre de 2025, periodo en el que la denunciante había contratado a una empleada para labores domésticas. La víctima facilitó los datos de esta persona al sospechar que pudiera estar relacionada con la desaparición de los objetos.

El Grupo de UDEV‑Robos de la Brigada Local de Policía Judicial asumió la investigación, durante la que pudo confirmar que la trabajadora había vendido al menos cuatro joyas pertenecientes a la denunciante. En uno de los casos, la investigada llegó a sustituir una de las piezas por otra de bisutería, de escaso valor, con el fin de evitar que la víctima no detectara la sustracción.

Según informa la Policía Nacional, con las ventas habría ingresado 2.600 euros. Fue detenida el pasado 21 de enero.

Segunda detención: su marido

La investigación continuó al no haberse hallado todas las joyas sustraídas. Así, los agentes descubrieron que el marido de la arrestada también había vendido por más de 700 euros una de las piezas desaparecidas. Fue detenido en el día de ayer como presunto autor de un delito de receptación.

Las joyas sustraídas no han podido ser recuperadas debido al tiempo transcurrido entre su venta y la presentación de la denuncia.