Desmantelan una red criminal que explotaba sexualmente a mujeres en prostíbulos clandestinos en Barcelona y París

Los Mossos d'Esquadra han desmantelado una red criminal que explotaba sexualmente a mujeres en prostíbulos clandestinos en Barcelona y París, con un balance de una detenida y ocho investigados. El entramado estaba dirigido por una mujer, su pareja sentimental y su madre, y formaban parte otras mujeres que ejercían el rol de controladoras de los pisos prostíbulo en Barcelona y en otras capitales europeas. La organización criminal obligaba a las víctimas a prostituirse contra su voluntad, con total disponibilidad horaria y sometidas a un férreo cibercontrol. La principal investigada llegó a tener activos unos 70 anuncios de prostitución en páginas web que ofrecían sexo en España, Italia, Luxemburgo, Alemania, Suiza y Francia.

El origen de la investigación se remonta a septiembre de 2024, cuando efectivos de la Unitat de Tràfic d'Éssers Humans de la DIC Barcelona escucharon en declaración a una mujer que explicó que había trabajado durante meses como recepcionista en diferentes pisos prostíbulo clandestinos de Barcelona, donde había mujeres que eran explotadas sexualmente. Con un relato angustiante, detalló que las víctimas eran obligadas a prostituirse en contra de su voluntad, con total disponibilidad horaria y sometidas a un estricto cibercontrol por parte de los explotadores mediante la instalación de un circuito cerrado de videovigilancia y sonido en los pisos.

En enero de 2025 se logró identificar a una de las mujeres explotadas, que explicó que vino a España para dedicarse por su cuenta a la prostitución. Lo hizo durante unos meses, hasta que una mujer le prometió mejores condiciones económicas y de seguridad si se prostituía en un piso que una conocida suya regentaba en Barcelona. Unas promesas que resultaron ser un engaño, ya que la explotadora que la recibió en Barcelona le impuso una deuda económica desorbitada por el traslado y la obligó a prostituirse en condiciones que nada tenían que ver con lo prometido. Incluso, las mujeres estaban obligadas a vender droga a los clientes que lo pedían y, si estos querían, a consumir con ellos.

De pisos clandestinos a prostitución en hoteles o a domicilio

Los investigadores llegaron a una segunda víctima que se encontraba en las mismas condiciones de explotación sexual. Ambas lograron huir del control al que eran sometidas y denunciar los hechos a la policía. Con el tiempo, la líder del grupo criminal y principal investigada hizo desaparecer los pisos clandestinos que tenía en Barcelona y las chicas que ofrecía mediante anuncios sexuales en diferentes portales de internet tenían que prostituirse en hoteles o a domicilio. Asimismo, se pudo acreditar que abrió un piso prostíbulo en el distrito XV de París. Hasta allí trasladó como mínimo a cuatro de las mujeres que explotaba en Barcelona. La investigada llegó a tener activos unos 70 anuncios de prostitución en páginas web que ofrecían sexo en España, Italia, Luxemburgo, Alemania, Suiza y Francia.

La investigación culminó el pasado 13 de enero y ha estado dirigida por el Tribunal de Instancia Sección Instrucción Plaça 12 de Barcelona y por la Fiscalía de Extranjería y Tráfico de Seres Humanos de Barcelona. Se da la circunstancia de que solo unos días antes de su detención, la principal investigada abrió un nuevo piso prostíbulo en Barcelona, donde se identificó a dos chicas más. En las tres entradas y registros, que se llevaron a cabo en Barcelona, se recogieron objetos, que están siendo analizados y estudiados, y quince teléfonos móviles que pertenecían a las encargadas de los negocios.