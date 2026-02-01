Un conductor sobrevive a un aparatoso accidente en Calafell que ha dejado el quitamiedos atravesado en el vehículo

Un conductor ha embestido esta madrugada el quitamiedos de una carretera en Calafell. La barrera de seguridad ha quedado incrustada en la parte superior del coche, pero que no ha impactado en el piloto del vehículo.

Los Bombers han compartido imágenes del aparatoso accidente, en el que el quitamiedos ha impactado en el capó, y ha atravesado el coche, pasando por encima del techo desde la zona delantera hacia atrás. Sin embargo, el conductor ha salido ileso y ha podido salir por su propio pie y avisar a los servicios de emergencias.

Toda la parte delantera del vehículo ha quedado destrozada, pero sin ocasionar daños personales al conductor. "En Calafell, esta mañana hemos trabajado en un accidente de tráfico donde un vehículo ha quedado empotrado con el guardarraíl (aviso 07.05h al 112). El único ocupante, ileso, ha salido por medios propios. Hemos despegado el vehículo para que la grúa se lo pueda llevar", han escrito los Bombers en la red social 'X'.