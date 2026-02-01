El exciclista Nicolas Roche denuncia un robo violento a la salida de un restaurante de Barcelona: "El mayor susto de mi vida"

El exciclista profesional Nicolas Roche ha denunciado que tres hombres le han atacado tras cenar en un restaurante de Barcelona para robarle el reloj. El irlandés, que se retiró en 2021 tras 17 años de carrera profesional, reconoce haber vivido "el mayor susto" de su vida este sábado en la ciudad condal.

"Acabo de ser atacado y golpeado por 3 hombres mientras salía de un restaurante en el centro de Barcelona que intentaban robarme el reloj", ha explicado en su cuenta de Instagram. Sin embargo, la presencia de dos miembros de seguridad de una tienda le permitieron "salvar el reloj" y evitar más golpes.

El irlandés también ha compartido una imagen de su cara en la que aparecen algunos arañazos de los presuntos agresores y sospecha "que alguien en el restaurante debió haber avisado a la banda que esperara afuera por mí".

Roche también ha asegurado que le dejó en "shock" que "durante más de 5 minutos la gente se quedó allí mirando mientras yo estaba en el suelo y mi novia pedía ayuda". Y espera que "las cámaras ayuden a atrapar" a los ladrones.

El irlandés ha reconocido que aún tiene "unos pocos cortes en la cara y un morado en el codo" y que su novia "Marta recibió un golpe en la parte trasera de la cabeza mientras trataba de proteger mi cabeza del suelo".

"Todavía me cuesta creer lo que pasó", ha finalizado en Instagram, donde ha afirmado que es "el mayor susto de mi vida".