Pelea en un domicilio

Detenido un hombre por la muerte violenta de otro en una vivienda de Sabadell

Los hechos se han producido alrededor de las 5:30 horas de la madrugada en una pelea al interior de un domicilio

Archivo - Un coche de los Mossos d'Esquadra.

Archivo - Un coche de los Mossos d'Esquadra. / David Zorrakino - Europa Press - Archivo

Europa Press

Europa Press

Los Mossos d'Esquadra han detenido a un hombre de 49 años como presunto autor de la muerte violenta de otro hombre en Sabadell.

Sobre las 5.30 horas de la madrugada de este sábado los agentes han recibido un aviso por una supuesta pelea en el interior de un domicilio y, a su llegada, han localizado el cuerpo sin vida de un hombre que presentaba signos de violencia, informa el cuerpo en un comunicado.

En el lugar del incidente también han localizado a un hombre que ha sido detenido por su presunta relación con los hechos y se ha abierto una investigación que se encuentra bajo secreto de las actuaciones.

