Muere una mujer de 65 años al precipitarse 60 metros por un barranco de Osona

Los Bombers han rescatado este sábado a una mujer de 65 años en Santa Maria de Besora (Osona), que ha caído unos 60 metros en la zona del camino de los Bufadors y ha acabado muriendo.

Los servicios de emergencias han recibido el aviso a las 13:02 horas y han activado dos helicópteros del GRAE y uno del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), así como tres patrullas de los Mossos d'Esquadra. La víctima se ha precipitado por un lugar que ha dificultado su extracción.

Este sábado los bomberos han hecho varios rescates y búsquedas en el medio natural, y han pedido extremar la precaución el domingo porque prevén más gente al mejorar las condiciones meteorológicas.

Bombers de la Generalitat han hecho un llamamiento a evitar las salidas y actividades en la montaña este domingo por el elevado riesgo de aludes en los Pirineos, donde habrá peligro 3 en las comarcas de alta montaña y riesgo 2 en los Prepirineos.

Hay que llevar el detector de víctima de aludes, la pala y la sonda para facilitar la localización y si existe un riesgo elevado, como es el caso de este fin de semana, "no exponerse a ese riesgo". El peligro afecta tanto a zonas esquiables como rutas de senderismo de montaña, por lo que se aconseja no hacer grupos grandes, ir uno por uno y evitar las zonas más cargadas de nieve.