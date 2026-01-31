Una jueza concede una incapacidad a un técnico con síndrome de espalda fallida porque es "imposible que lo contraten"

El Juzgado de lo Social número 11 de Barcelona ha estimado la demanda de un técnico de mantenimiento contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y le ha reconocido una incapacidad en grado de absoluta por la enfermedad que sufre. En concreto, el recurrente padece una grave patología lumbar conocida como síndrome de espalda fallida y que consiste en un dolor crónico persistente en la zona lumbar, cervical o piernas que perdura tras una o varias cirugías de columna.

Por esta enfermedad, que provoca dolores agudos y limita la movilidad, el recurrente, de 55 años, no podía realizar su trabajo habitual y por eso se le concedió el grado de incapacidad total, por lo que el INSS dejaba la puerta abierta a que pudiera desempeñar otro empleo y le daba una pensión menor. Sin embargo, el demandante, representado por el gabinete jurídico Tribunal Médico, reclamó la incapacidad absoluta al no poder ejercer ninguna profesión.

Después de que el INSS se negase a aumentar el grado de capacidad, el técnico de mantenimiento recurrió ante el juzgado que le ha dado la razón. Además, entregó varios informes médicos en los que constaba que sufría fibromialgia, hipoacusia con una pérdida auditiva del 40% y dolor crónico en la cadera, junto con el síndrome de espalda fallida.

Tras examinar estos informes, la jueza ha reconocido el grado de incapacidad absoluta del recurrente con derecho a percibir una pensión del 100% de su salario. La sentencia remarca que "la salud actual del demandante es mucho más precaria" que cuando consiguió la primera incapacidad total, ya que no puede hacer tareas físicas ni casi caminar. Tampoco puede estar mucho tiempo de pie ni sentado con la espalda recta.

"Con esta marcha penosa y claudicante a cortas distancias (siendo que el dolor y por ello la necesidad de parar irrumpe en cualquier momento) resulta absolutamente gravosa el propio desplazamiento hasta el centro de trabajo. A ello hay que unir los importantes dolores que padece y en ese sentido recordemos el dolor neuropético en raíces izquierdas y refractaria a tratamiento médico, por ende cronificada", señala la sentencia.

Además, la jueza remarca que "esas limitaciones hacen prácticamente imposible una prestación de trabajo normalizada; y a la par deviene imposible que cualquier empleador manifieste su interés en contratar a una persona tan limitada físicamente. Todo ello determina, a mi entender, que su situación es tributaria del grado de incapacidad reclamado. Por ello debe ser estimada la demanda".