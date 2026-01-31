Accidente de tráfico
Herido grave un ciclista tras un choque con un coche en la C-62 en Muntanyola, Osona
El afectado ha sido evacuado por el SEM con politraumatismos al hospital de la Vall d'Hebron
Un ciclista ha resultado herido de gravedad este sábado por la mañana en un choque con un coche en la C-62 en Muntanyola (Osona), según han informado los Bombers de la Generalitat y el Servei Català de Trànsit (SCT).
El aviso del accidente se ha recibido a las 10.01 horas en el kilómetro 4,5 de la C-62, justo en el cruce con la B-433 hacia Oristà. El afectado ha sufrido politraumatismos y ha sido evacuado por el SEM al hospital de la Vall d'Hebron. Tres patrullas de los Mossos d'Esquadra, una dotación de los Bomberos de la Generalitat y dos ambulancias y el helicóptero del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) han trabajado en el siniestro. El accidente ha cortado inicialmente la C-62 entre Muntanyola y Oristà y, posteriormente, se ha dado paso alternativo en la zona.
