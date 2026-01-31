Herido grave un ciclista tras un choque con un coche en la C-62 en Muntanyola, Osona

Un ciclista ha resultado herido de gravedad este sábado por la mañana en un choque con un coche en la C-62 en Muntanyola (Osona), según han informado los Bombers de la Generalitat y el Servei Català de Trànsit (SCT).

El aviso del accidente se ha recibido a las 10.01 horas en el kilómetro 4,5 de la C-62, justo en el cruce con la B-433 hacia Oristà. El afectado ha sufrido politraumatismos y ha sido evacuado por el SEM al hospital de la Vall d'Hebron. Tres patrullas de los Mossos d'Esquadra, una dotación de los Bomberos de la Generalitat y dos ambulancias y el helicóptero del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) han trabajado en el siniestro. El accidente ha cortado inicialmente la C-62 entre Muntanyola y Oristà y, posteriormente, se ha dado paso alternativo en la zona.