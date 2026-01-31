Accidente laboral
Fallece un trabajador de 40 años tras sufrir una caída desde varios metros de altura en Torrent
El accidente laboral se produjo a las 18 horas del viernes
Redacción Levante-EMV
Un trabajador de 40 años ha fallecido tras sufrir una caída desde varios metros de altura mientras realizaba tareas laborales en un domicilio particular situado en el municipio de Torrent. El trágico suceso tuvo lugar sobre las 18:00 horas del viernes, cuando el hombre, cuya identidad aún no ha sido revelada, estaba llevando a cabo trabajos en una vivienda de la citada localidad.
Según han confirmado fuentes del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU), el accidente ocurrió cuando, por razones que aún se desconocen, el trabajador cayó desde una altura considerable mientras realizaba labores en el inmueble.
Tras el accidente, se activó de inmediato el protocolo de emergencia, y una unidad del Servicio de Ayuda Médica Urgente (SAMU) se desplazó rápidamente al lugar de los hechos. Los servicios de emergencia, al llegar, encontraron al trabajador en un estado crítico y procedieron a realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) y otras técnicas de estabilización para intentar salvar su vida. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos realizados por el equipo médico, no fue posible revertir la situación, y los facultativos solo pudieron confirmar su fallecimiento en el lugar del accidente.
