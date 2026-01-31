Investigación
Encuentran en Navacerrada el cuerpo sin vida de un joven desaparecido hace una semana en Madrid
El fallecido, de 27 años, se hallaba en paradero desconocido desde el pasado 23 de enero, cuando fue visto en la localidad madrileña de Moralzarzal
EFE
El cadáver del joven de Cáceres desaparecido en el municipio madrileño de Moralzarzal hace una semana ha sido encontrado en la sierra de Navacerrada y la Guardia Civil investiga las causas de su fallecimiento.
Según ha adelantado el diario Hoy de Extremadura y ha confirmado EFE de fuentes de la Guardia Civil, el cuerpo sin vida de Pablo Dean, de 27 años, fue hallado en la tarde de este viernes.
El joven se encontraba en paradero desconocido desde el 23 de enero, día en que su familia dejó de poder contactar con él, por lo que denunció el caso ante la Policía Nacional y solicitó la colaboración ciudadana para su localización.
Pocas horas después, su fotografía y sus datos aparecían en el Centro Nacional de Desaparecidos (CND), de donde ya se han retirado.
La búsqueda de Pablo, que fue visto por última vez en Moralzarzal, una localidad a 45 kilómetros de Madrid, se ha prolongado durante una semana.
