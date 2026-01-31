Dos detenidos en Barcelona acusados de intentar estafar 30.000 euros con el uso de billetes falsos para comprar una vivienda

Los Mossos d'Esquadra han detenido a dos hombres en Barcelona por intentar estafar 30.000 euros a través de una compraventa de una vivienda con billetes falsos. Los detenidos son dos hombres de 23 y 25 años, que están acusados de un delito de estafa y falsificación documental. Los presuntos autores se reunieron con las víctimas, una pareja que tenía un piso en venta, en un hotel para cerrar la compraventa de la vivienda y, según explican los Mossos en un comunicado, con la intención de estafarles 30.000 euros. En el operativo, la policía intervino billetes falsos y máquinas de contar billetes y detectar billetes falsos, que los presuntos estafadores usarían para inducir al engaño.

Según explican los Mossos, los hechos comenzaron semanas antes, cuando un hombre se puso en contacto con la parte vendedora por un piso valorado en un millón de euros, y mostró interés en adquirirlo. Se hicieron reuniones presenciales y llamadas que establecieron una relación comercial de confianza y sirvieron para demostrar solvencia económica.

Fue entonces cuando la parte vendedora accedió a hacer una transacción económica que consistía en realizar una parte del pago de 110.000 euros en efectivo en un hotel de lujo de Barcelona, y también en canjear una cantidad de dinero por billetes de alto valor por otros de menor, en este caso, 30.000 euros. Tal como explican los Mossos, durante el intercambio, las víctimas recibieron un maletín con 140.000 euros, con la mayoría de billetes falsos, mientras los presuntos estafadores consiguieron 30.000 euros en efectivo y de curso legal.

La técnica 'Rip deal'

Los Mossos explican que los detenidos usaron la técnica 'Rip deal'. Para evitarla, recomiendan desconfiar si un supuesto comprador muestra una actitud de urgencia y pide un intercambio con dinero en efectivo, y piden que se revisen todos los billetes antes de aceptar cualquier transacción, así como verificar la identidad del comprador a través de documentos oficiales. También recomiendan sospechar de cualquier solicitud de grandes sumas de dinero en efectivo en billetes de diferente denominación o transacción inusual.