Los Mossos fiscalizan con una nueva app a los 4.500 delincuentes más activos de Catalunya

La docena de operaciones del plan Kanpai de los Mossos d'Esquadra contra la multirreincidencia en Catalunya realizadas hasta la fecha han permitido incrementar la presión sobre los multirreincidentes para que dejen de actuar en calles y transportes públicos. Asimismo, se están intensificando las investigaciones abiertas para que estos delincuentes entren en prisión. Estos dispositivos policiales han permitido a los Mossos recabar mucha información sobre estos individuos de modo que tienen localizados a los 4.500 delincuentes más activos en Catalunya y con un riesgo más alto de persistencia.

Para gestionar toda esta información y sistematizar el control de los delincuentes más activos, los Mossos han creado la aplicación CercAut, ya operativa y que permite un seguimiento de estos multirreincidentes. En ella se vuelcan datos sobre los delitos cometidos y se generan indicadores como el Índice de Actividad Delictiva de cada sospechoso más activo durante periodos de tiempo concretos. También se crean clasificaciones como la tipología de los robos y hurtos, si son con violencia, con fuerza o al descuido y parámetros de si se producen en la calle, en una tienda o en una vivienda.

De los 4.500 multirreincidentes identificados en toda Catalunya, un 78% se concentran en el área metropolitana de Barcelona

El sargento Xavier Alcoceba, jefe adjunto del Área Técnica de Investigación Criminal de Mossos, explica a EL PERIÓDICO que la aplicación se adapta a la realidad de cada territorio y por tanto permite establecer parámetros de actuación específicos, como dispositivos policiales en zonas concretas o en el transporte público, para combatir la multirreincidencia. Alcobeba subraya que aunque la casuística puede ser diferente en cada municipio genera la misma sensación de inseguridad en la ciudadanía. "Esta herramienta de inteligencia policial permite sistematizar un modelo de trabajo para todo el territorio y así establecer objetivos operativos", remarca el sargento.

Los Mossos no han detectado una alta movilidad de los delincuentes de una región policial a otra, sino entre municipios cercanos

Para la policía, un delincuente persistente es el que acumula recientemente y en un periodo determinado dos o más detenciones por delitos relacionados con la multirreincidencia, como robos o hurtos, entre otros. De los 4.500 identificados a partir del plan Kanpai en toda Catalunya, un 78% se concentran en el área metropolitana de Barcelona. Esta nueva redefinición de los delincuentes más activos permite establecer qué tipo de criminalidad afecta más a cualquier territorio catalán e identificar a los principales sospechosos y dónde actúan.

Investigaciones más precisas

Esta lista de los delincuentes más persistentes en Catalunya se elabora a partir de datos objetivos. La información la usan las unidades de investigación de Mossos para hacer un seguimiento de estos sospechosos, saber cómo operan o su ámbito de actuación o si se mueven a otra población. El jefe de la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) de Mossos en Barcelona, el inspector Lisard Hidalgo, subraya que cualquier novedad se incorpora a la ficha del delincuente para saber dónde ubicarlo, si es violento o el tipo de delito que comete.

"No esperamos a que cometa el delito, intentamos ser previsores para sacarlo cuanto antes de la calle", señala Hidalgo. Por eso, una de las cosas que hacen los investigadores es averiguar si los sospechosos tienen órdenes judiciales pendientes. Si las tienen, estarán pendientes para cuando estos cometan nuevos delitos trasladar toda la información al juzgado. La policía también busca pruebas contra estos ladrones para que los magistrados emitan órdenes de alejamiento de los sitios en los que roban o hurtan, como transporte público, aparcamientos o ejes comerciales. Hidalgo subraya que es más fácil aplicar estas medidas en sentencias que de forma preventiva.

En el caso de delincuentes persistentes extranjeros, los Mossos indagan si tienen abierto algún expediente de expulsión de territorio nacional. Aquí colaboran con la Policía Nacional para iniciar los trámites para iniciar la deportación.

Un agente de investigación de Mossos consultando el sistema de multirreincidentes / El Periódico

Baja movilidad

Tras casi un año de aplicación del plan Kanpai, los Mossos no han constatado una alta movilidad de los delincuentes persistentes de una región policial a otra, sino entre municipios cercanos. La policía ha descubierto casos muy concretos. Por ejemplo, de los 401 reincidentes que los Mossos tienen localizados en Girona, 60 delinquieron en otras regiones policiales catalanas y, de estos, 32 en la ciudad de Barcelona. La policía ha analizado la trayectoria de estos 32 criminales de forma individual y concluyen que "solo en tres de los casos se podría afirmar que eran activos en Barcelona y, tras la entrada en acción del plan Kanpai, haberse trasladado a Girona", según la Direcció General de la Policía.

Los investigadores destacan que no existe desplazamiento de criminales por el Kanpai y que únicamente han descubierto que cambian de zona de actuación a otro municipio o al aeropuerto. El inspector Hidalgo recuerda que los delincuentes encuentran en ciudades grandes, como Barcelona y su área metropolitana, oportunidades para cometer sus robos, deshacerse de estos objetos y pasar desapercibidos, por lo que es complicado que cambien de zona.

El sistema Autolic permite a los Mossos detectar los puntos en los que se venden móviles robados

En este sentido, los Mossos han intensificado los últimos meses sus actuaciones contra las redes de receptación que hay en Barcelona, principalmente las que compran teléfonos móviles, que es el objeto que más se roba. La policía dispone de varias herramientas para localizar estos terminales, como el sistema Autolic, que permite hacer un seguimiento y establecer los puntos clandestinos de compraventa de móviles para el mercado negro, explica el inspector, que apunta que esta aplicación también ayuda a combatir la multirreincidencia.

Nueva organización

El plan Kanpai ha cambiado el funcionamiento de las unidades de investigación de Mossos. La intención es integrar las pesquisas entre los agentes de estas áreas que se dedican a perseguir delitos como robos, hurtos o comprar mercancía sustraída. De esta forma, unas 130 personas trabajan con una única dirección para combatir la multirreincidencia, tanto las denuncias que llegan nuevas como las criminales oportunistas o las posibles bandas que hay detrás de estos delitos.

Los Mossos recopilan todos los datos posibles para sistematizar estas líneas de investigación y luego hacer informes de inteligencia que pasan a los equipos encargados de establecer los operativos contra la multirreincidencia por todo el territorio. Para estas actuaciones, cuentan con la colaboración de la Guardia Urbana de Barcelona y otras policías locales de poblaciones del área metropolitana.