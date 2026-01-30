Los 12 delincuentes con más arrestos en Catalunya son ladrones y suman 307 detenciones en seis meses

Una de las claves para acabar con la multirreincidencia es que el sistema policial y judicial se acompasen de tal forma que cualquier detenido declarado culpable reciba su castigo en poco tiempo. Sin embargo, los juzgados específicos contra este tipo de delincuencia se pusieron en marcha en Barcelona en mayo pasado para agilizar los juicios rápidos, por lo que en el primer semestre de 2025 los Mossos d'Esquadra seguían deteniendo sospechosos que, al no cometer un delito grave, salían a la calle para volver a su actividad delictiva.

Por eso, los 12 criminales más detenidos por los Mossos hasta inicios de julio pasado acumulan 307 arrestos entre todos, principalmente por los delitos de robos y hurtos, que son en los que todos coinciden. Según datos del Departament d'Interior, el delincuente que ha sido detenido más veces por la policía catalana es un hombre de nacionalidad siria que acumula 34 arrestos. En el segundo lugar aparece un italiano, con 31 arrestos. Y en tercer lugar, también con 31 detenciones, un argelino, acusado también de quebrantamiento de condena.

De este mismo delito, junto con los de hurto, robo, exhibicionismo, agresión sexual y amenazas está imputado el cuarto en la lista de los más detenidos; un argelino que suma 29 detenciones. En el quinto lugar con 26 arrestos, aparece un marroquí, detenido por robos. El sexto lugar lo ocupa, también con 26 arrestos, un español, acusado de robo, hurto y tráfico de drogas.

El séptimo es un argelino detenido 25 veces por robos. El octavo es un marroquí arrestado en 21 ocasiones, todas por robos excepto una que fue por maltrato en el ámbito doméstico. El noveno es un ladrón argelino detenido 21 veces, igual que el décimo, de Bosnia, acusado de robos y estafas, así como el undécimo, un ladrón de Túnez, y el duodécimo, un español acusado de robos y estafas.

Atrapado 53 veces

En 2024, los 12 delincuentes con más arrestos por parte de los Mossos sumaron 477 detenciones, también en su mayoría hurtos y robos con fuerza. Eran multirreincidentes que estaban acusados de varios delitos, ya que además de ladrones algunos han quebrantado su condena o fueron atrapados por traficar con droga o por amenazas, entre otros ilícitos penales.

El más detenido ese año fue un argelino: le arrestaron 53 veces acusado de múltiples robos con fuerza, hurtos y atentado a la autoridad. De media fue arrestado una vez a la semana. El segundo, de nacionalidad india, sumó 50 arrestos, seguido por un español, con 40 detenciones, un marroquí (49), un albanés (48), un español (44) y dos marroquís con 41 y 40 respectivamente. Todos están acusados por robar.

Más detenidos

Por lo que respecta al número total de detenciones, de las 43.473 realizadas por Mossos en 2023 se pasó a a 46.996 en 2024, lo que supone un incremento absoluto de 3.523 detenciones y porcentual del 8%. Estas cifras pueden contabilizar a más de una persona detenida en dos o más ocasiones. Un 65% de los arrestos fueron de personas con nacionalidad extranjera, aunque los españoles siguen siendo la nacionalidad con más detenidos seguidos de los marroquíes, argelinos (que han experimentado un fuerte incremento), rumanos, colombianos y peruanos.

Con la puesta en marcha del plan Kanpai en abril pasado los Mossos intensificaron la lucha contra la multirreincidencia, principalmente contra los criminales que hacen del delito, como robos y hurtos, su forma de vida. En el primer balance de este operativo, seis meses después de su inicio, los agentes habían detenido a 470 delincuentes que suman 4.000 antecedentes. Además, había 180 investigados, con unos mil antecedentes, y 24.000 identificados, con 53.000 antecedentes.

El Kanpai se ha desarrollado en 28 municipios catalanes y no únicamente se centró en los robos y hurtos en la calle, también intentó desmantelar las redes de compra de objetos robados, los llamados receptadores. En este sentido, se han realizado varias investigaciones contra ladrones de teléfonos móviles, el objeto más sustraído, que han dejado 24 detenidos y 18 investigados por receptación. Los agentes han recuperado 2.000 terminales robados y 115.850 euros en efectivo.