Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Resultados sorteo Champions playoffsPeaje C32CienciaRodaliesRenfeR2 RodaliesKevin WarshCarlos AlcarazBarcelonaViento CatalunyaElecciones Aragón
instagramlinkedin

Detenido un teniente de la Guardia Civil en Valencia por violar tres veces a su pareja y maltratarla

Detenido el teniente de la Guardia Civil de Bétera por violar tres veces a su pareja y maltratarla

Un agente de la Guardia Civil, de espaldas, junto a un vehículo oficial.

Un agente de la Guardia Civil, de espaldas, junto a un vehículo oficial. / GUARDIA CIVIL

Redacción

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La magistrada titular de la plaza número 1 de la Sección de Violencia sobre la Mujer del Tribunal de Instancia de Llíria ha dejado en libertad con medidas cautelares --entre otras orden de alejamiento-- para el teniente de la Guardia Civil de Bétera detenido por presuntamente violar tres veces a su pareja y maltratarla.

Según han confirmado a Europa Press fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), la jueza recibió este jueves al arrestado y acordó su libertad provisional con medidas cautelares consistentes en prohibición de aproximación a menos de 700 metros de la denunciante, su lugar de trabajo y de cualquier lugar que frecuente, así como a la localidad donde reside, así como de comunicación con ella por cualquier medio y colocación de una tobillera GPS para el control del alejamiento.

Noticias relacionadas

Cuatro meses de relación

El detenido queda investigado en una causa abierta inicialmente, y sin perjuicio de ulterior calificación, por delitos de maltrato, agresión sexual, injurias y coacciones en el ámbito de la violencia de género, precisan las mismas fuentes. La víctima ha denunciado varios episodios de malos tratos y tres agresiones sexuales durante los cuatro meses de relación que mantuvieron.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una investigación británica vincula la menopausia con cambios en el cerebro similares al Alzheimer
  2. Tania García, neuroeducadora: 'Que no te engañen, no hay que enseñarles a los hijos a gestionar sus emociones
  3. Hasta el 80% de los pacientes con cáncer puede sufrir desnutrición: los endocrinólogos piden cribados desde el diagnóstico
  4. Más del 80% de los catalanes vive a menos de 15 minutos de distancia en coche de un hospital
  5. Colas en el consulado de Pakistán en Barcelona por el certificado de antecedentes penales para la regularización
  6. Un estudio sugiere que la genética es clave en la longevidad: aporta el 55% de la duración de la vida, el doble de lo que se pensaba
  7. Catalunya activa avisos por vientos huracanados ante el riesgo de rachas de entre 70 y 100 km/h
  8. El Supremo rechaza el recurso con el que el padre de Noelia intentaba parar su eutanasia

Detenido un teniente de la Guardia Civil en Valencia por violar tres veces a su pareja y maltratarla

Detenido un teniente de la Guardia Civil en Valencia por violar tres veces a su pareja y maltratarla

Detenida una mujer de 55 años por matar a su pareja en Bilbao

Invierno trágico en las montañas de Aragón: los aludes se cobran siete víctimas mortales en menos de un mes

Invierno trágico en las montañas de Aragón: los aludes se cobran siete víctimas mortales en menos de un mes

El asesino de Álex en prisión, tranquilo, callado y bajo el protocolo antisuicidio: "Yo ya he dicho todo lo que tenía que decir"

Cinco mujeres denuncian a un hombre en Palma por agresiones sexuales con sumisión química y malos tratos

Cinco mujeres denuncian a un hombre en Palma por agresiones sexuales con sumisión química y malos tratos

Los 12 delincuentes con más arrestos en Catalunya son ladrones y suman 307 detenciones en seis meses

Los 12 delincuentes con más arrestos en Catalunya son ladrones y suman 307 detenciones en seis meses

Joyas, violencia y ritos animistas: así actuaba un grupo de atracadores de las Tres Mil Viviendas

Joyas, violencia y ritos animistas: así actuaba un grupo de atracadores de las Tres Mil Viviendas

Vídeo | Operación en las Tres Mil Viviendas contra una banda de ladrones