Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Resultados sorteo Champions playoffsCatherine O'HaraSalvador IllaCienciaRodaliesCollserolaJoan Anton RamonedaCarlos AlcarazBarcelonaMWCElecciones Aragón
instagramlinkedin

Investigación

Un detenido tras embestir a una patrulla de Tráfico de la Guardia Civil en Estepona

El conductor, de origen francés sin carné, fue detenido en Estepona tras embestir a un vehículo y arrojar bolsas con marihuana durante una persecución nocturna

El conductor embistió con el coche que conducía contra una patrulla de Tráfico de la Guardia Civil

El conductor embistió con el coche que conducía contra una patrulla de Tráfico de la Guardia Civil / BRAIS LORENZO

EFE

Málaga
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Una persona ha sido detenida en Estepona tras embestir con el coche que conducía a una patrulla de Tráfico de la Guardia Civil durante una intervención, según han informado este viernes a EFE fuentes del instituto armado.

El conductor del automóvil, de origen francés y sin carné, embistió, sin causar heridos, un vehículo de la Guardia Civil durante una persecución nocturna de Marbella a Estepona, lanzó bolsas de marihuana por la ventanilla y dio positivo en drogas tras ser arrestado después de estrellar su coche e intentar huir a pie, según el diario 'Málaga hoy'.

El hombre circulaba supuestamente bajo los efectos de las drogas cuando sobre las tres de la madrugada los agentes detectaron un coche a gran velocidad.

El conductor, no residente en España, hizo caso omiso a las señales de alto, se dio a la fuga y aceleró rumbo a Estepona.

Durante varios kilómetros, el vehículo fue seguido por los guardias mientras recorría urbanizaciones de la zona de Selwo, donde rompió varias barreras de acceso a lo largo de su escapada.

En el transcurso de la fuga, comenzó a arrojar bolsas que los investigadores recuperaron y que contenían 13 kilogramos de marihuana.

Tras estrellarse, el conductor abandonó el coche e intentó escapar a pie, pero fue alcanzado y fue sometido a una prueba de detección de estupefacientes, en la que dio positivo.

Noticias relacionadas

Al detenido se le imputan varios delitos, entre ellos el de atentado a agente de la autoridad, después de que supuestamente embistiera el vehículo de la Guardia Civil.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una investigación británica vincula la menopausia con cambios en el cerebro similares al Alzheimer
  2. Tania García, neuroeducadora: 'Que no te engañen, no hay que enseñarles a los hijos a gestionar sus emociones
  3. Hasta el 80% de los pacientes con cáncer puede sufrir desnutrición: los endocrinólogos piden cribados desde el diagnóstico
  4. Más del 80% de los catalanes vive a menos de 15 minutos de distancia en coche de un hospital
  5. Un estudio sugiere que la genética es clave en la longevidad: aporta el 55% de la duración de la vida, el doble de lo que se pensaba
  6. Catalunya activa avisos por vientos huracanados ante el riesgo de rachas de entre 70 y 100 km/h
  7. Colas en el consulado de Pakistán en Barcelona por el certificado de antecedentes penales para la regularización
  8. Novedades en el peaje de la C-32 a partir de este sábado

Un detenido tras embestir a una patrulla de Tráfico de la Guardia Civil en Estepona

Un detenido tras embestir a una patrulla de Tráfico de la Guardia Civil en Estepona

En directo | Comienzan los trabajos de reparación en Adamuz

Detenido un teniente de la Guardia Civil en Valencia por violar tres veces a su pareja y maltratarla

Detenido un teniente de la Guardia Civil en Valencia por violar tres veces a su pareja y maltratarla

Detenida una mujer de 55 años por matar a su pareja en Bilbao

Invierno trágico en las montañas de Aragón: los aludes se cobran siete víctimas mortales en menos de un mes

Invierno trágico en las montañas de Aragón: los aludes se cobran siete víctimas mortales en menos de un mes

El asesino de Álex en prisión, tranquilo, callado y bajo el protocolo antisuicidio: "Yo ya he dicho todo lo que tenía que decir"

Cinco mujeres denuncian a un hombre en Palma por agresiones sexuales con sumisión química y malos tratos

Cinco mujeres denuncian a un hombre en Palma por agresiones sexuales con sumisión química y malos tratos

Los 12 delincuentes con más arrestos en Catalunya son ladrones y suman 307 detenciones en seis meses

Los 12 delincuentes con más arrestos en Catalunya son ladrones y suman 307 detenciones en seis meses