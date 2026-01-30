Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sorteo Champions playoffsDjokovic - SinnerCarlos AlcarazBarcelonaMossosRodaliesViento CatalunyaR2 RodaliesRosalíaIRPFElecciones Aragón
instagramlinkedin

Investigación

Detenida una mujer de 55 años por matar a su pareja en Bilbao

Detenida una mujer por matar a su pareja en Bilbao.

Detenida una mujer por matar a su pareja en Bilbao. / EFE

EFE

Bilbao
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La Ertzaintza ha detenido esta mañana a una mujer de 55 años acusada de haber matado a su pareja, un hombre de 67 años de edad, en su domicilio del barrio bilbaíno de Uribarri, según han informado fuentes del Departamento vasco de Seguridad.

Agentes de la Policía vasca se han desplazado hasta el domicilio de la pareja tras recibir un aviso de un presunto homicidio, y han encontrado en el interior de la vivienda el cuerpo del hombre con claros síntomas de haber sufrido una muerte violenta.

La mujer, que también se encontraba en el domicilio, ha confesado a los ertzainas que ella había matado a su pareja, por lo que ha sido detenida como autora del homicidio.

Noticias relacionadas

La Ertzaintza ha abierto una investigación para determinar las circunstancias en las que se ha producido el crimen.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Una investigación británica vincula la menopausia con cambios en el cerebro similares al Alzheimer
  2. Tania García, neuroeducadora: 'Que no te engañen, no hay que enseñarles a los hijos a gestionar sus emociones
  3. Hasta el 80% de los pacientes con cáncer puede sufrir desnutrición: los endocrinólogos piden cribados desde el diagnóstico
  4. Colas en el consulado de Pakistán en Barcelona por el certificado de antecedentes penales para la regularización
  5. Más del 80% de los catalanes vive a menos de 15 minutos de distancia en coche de un hospital
  6. Catalunya activa avisos por vientos huracanados ante el riesgo de rachas de entre 70 y 100 km/h
  7. Un estudio sugiere que la genética es clave en la longevidad: aporta el 55% de la duración de la vida, el doble de lo que se pensaba
  8. El Supremo rechaza el recurso con el que el padre de Noelia intentaba parar su eutanasia

Detenida una mujer de 55 años por matar a su pareja en Bilbao

Cinco mujeres denuncian a un hombre en Palma por agresiones sexuales con sumisión química y malos tratos

Cinco mujeres denuncian a un hombre en Palma por agresiones sexuales con sumisión química y malos tratos

Joyas, violencia y ritos animistas: así actuaba un grupo de atracadores de las Tres Mil Viviendas

Joyas, violencia y ritos animistas: así actuaba un grupo de atracadores de las Tres Mil Viviendas

Vídeo | Operación en las Tres Mil Viviendas contra una banda de ladrones

El asesino de Álex en prisión, tranquilo, callado y bajo el protocolo antisuicidio: "Yo ya he dicho todo lo que tenía que decir"

Alerta en Catalunya: detectan una tienda online falsa de balizas V-16 homologadas que estafa a compradores

Alerta en Catalunya: detectan una tienda online falsa de balizas V-16 homologadas que estafa a compradores

En directo | Familias de víctimas de Adamuz prometen "luchar desde la serenidad" por "la verdad de los 45 del tren"

Los 12 delincuentes con más arrestos en Catalunya son ladrones y suman 307 detenciones en seis meses

Los 12 delincuentes con más arrestos en Catalunya son ladrones y suman 307 detenciones en seis meses