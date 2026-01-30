Alerta en Catalunya: detectan una tienda online falsa de balizas V-16 homologadas que estafa a compradores

La era digital en la que vivimos ha traído consigo numerosos avances que han facilitado el día a día de la ciudadanía, especialmente en lo que respecta a la realización de trámites administrativos y consultas a través de internet.

La inmediatez, la comodidad y el acceso permanente a servicios digitales han transformado la forma en que nos relacionamos con instituciones, empresas y plataformas, optimizando tiempos y eliminando muchas barreras físicas.

Fraudes y estafas digitales

Sin embargo, este progreso también tiene su cara menos amable. El aumento de la actividad online ha ido acompañado de un crecimiento notable de los delitos informáticos, que aprovechan la falta de información, la confianza de los usuarios o las brechas de seguridad.

Fraudes, suplantaciones de identidad o estafas digitales de todo tipo son cada vez más habituales, lo que pone de manifiesto la necesidad de extremar las precauciones y fomentar una mayor educación digital para proteger los datos personales y la seguridad en la red.

Nueva estafa en línea

De hecho, como indica el Balance de criminalidad en España del tercer trimestre de 2025, la cibercriminalidad representa el 17,5% de toda la delincuencia registrada. Es más, en apenas nueve años, las estafas informáticas han crecido un 488,3%.

Ahora, la Agència de Ciberseguretat de Catalunya advierte de un nuevo caso de fraude en internet. Se trata de una tienda en línea fraudulenta de venta de balizas V-16, los nuevos dispositivos obligatorios para vehículos en el estado español para señalizar incidencias viarias.

Parece auténtica

La página suplanta la identidad de la empresa Raykong, un distribuidor legítimo de artículos de viaje. Sin embargo, el enlace está asociado a una dirección que contiene la palabra ‘Raykongdgt’ para engañar al usuario, ya que parece auténtica.

Y es que los ciberdelincuentes aprovechan cualquier moda o vulnerabilidad de sus víctimas para inducir al robo de datos o dinero. En este caso, ha sido la obligatoriedad de compra de las balizas V-16 para la mayoría de vehículos.

Extremar las precauciones

Con todo, el diseño y contenidos de la web falsa pretenden generar confianza entre los usuarios. De este modo, incluyen la supuesta homologación del producto y logotipos de organismos oficiales, como la Dirección general de tráfico u empresas conocidas.

La Agencia de ciberseguridad avisa a quienes hayan adquirido el dispositivo de que no recibirán su pedido, y únicamente les llegarán mensajes posteriores sobre retrasos en el envío.

Además, recomiendan extremar las precauciones en la compra de balizas V-16 y adquirirlas únicamente en tiendas oficiales.

Reclamar el cobro

En el caso de haber sido víctimas de una ciberestafa, se debe tener en cuenta que, si se ha autorizado el pago, se considera que el usuario ha dado el consentimiento y, por lo tanto, la entidad financiera de la víctima puede denegar la devolución del importe. En este caso, únicamente queda la opción de presentar una denuncia por vía judicial.

Aun así, se debe llamar al banco para desactivar las tarjetas y restringir los movimientos bancarios.

Noticias relacionadas

En cambio, la víctima puede reclamar el dinero al banco si en el momento del pago la entidad no ha aplicado el proceso obligatorio de doble factor de autenticación, ya sea a través de un código PIN, factor biométrico o contraseña.