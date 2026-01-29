Muere una mujer en el incendio de una vivienda en Breda (Girona)
Agencias
Una mujer ha muerto la tarde de este jueves en un incendio en su vivienda en Breda (Girona), informa Bombers de la Generalitat en un comunicado.
El fuego se ha declarado en una casa de planta baja y un piso de la calle Santa Anna del municipio. Los Bomberos de la Generalitat han informado de que el aviso del siniestro se ha recibido a las 19.08 horas y de que la familia de la mujer, que residía sola, accedió a la vivienda y la encontró dañada y con las paredes ennegrecidas.
Inmediatamente se activaron siete dotaciones de los Bomberos, entre las que se ha incluido el Grupo Operativo de Apoyo (GROS), Grupo de Estructuras Colapsadas (GREC) y el Grupo Canino de Investigación (GRCR), por si era necesario trabajar en un escenario de derrumbe.
Los efectivos de Bomberos accedieron al interior de la vivienda y constataron que el origen de los desperfectos fue un incendio confinado que afectó a la cocina y que, probablemente por falta de oxígeno, se autoextinguió.
El cuerpo de la mujer, única ocupante de la vivienda, estaba en el suelo y, pese a la rápida intervención tanto de los Bomberos como de dos ambulancias del Servicio de Emergencias Médicas (SEM), nada se pudo hacer por salvarle la vida.
Los Bomberos de la Generalitat inspeccionaron el recinto, que no presenta daños estructurales y los Mossos d'Esquadra se han encargado de la investigación del siniestro.
