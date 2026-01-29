Un manresano investigado en Albacete por una estafa de criptomonedas y blanqueo de capitales

La Guardia Civil de Albacete investiga a una persona de Manresa de 50 años, como presunto autor de un delito de estafa por falsa inversión en criptomoneda y otro por blanqueo de capitales. La Benemérita ha denominado la operación 'Skyhook'.

La investigación se inició el pasado mes de diciembre, cuando la Guardia Civil de Almansa recibió la denuncia de una persona que afirmaba haber sido víctima de una presunta estafa por una falsa inversión de criptomoneda. La víctima afirmaba que había realizado ingresos por más de 31.000 euros en una cuenta bancaria extranjera que no ha podido recuperar. A partir de aquí el llamado Equip@ de la Guardia Civil de Albacete se hizo cargo de la presunta estafa.

Según la declaración de la víctima, vio un anuncio donde se decía que, si se invertía una pequeña cantidad de dinero, se obtendrían beneficios de una manera exponencial y rápida en inversión de moneda virtual. Por eso, accedió a un enlace que le envió una persona para acceder a la página web del anuncio. Paralelamente, y utilizando ingeniería social, la persona investigada contactó con la víctima a través de una conocida aplicación de mensajería instantánea donde, tras ganarse su confianza, la convenció para que llegara a transferir 31.400 euros en varias operaciones, para supuestamente ser invertidos en criptomoneda.

Las investigaciones de los agentes llevaron a averiguar la identidad de la persona que gestionaba la cuenta bancaria donde llegaba el dinero, y se pudo comprobar que el investigado sacaba rápidamente el dinero de un cajero automático ubicado en su localidad de residencia, obteniendo así efectivo de forma rápida, y dificultando con ello una posible investigación policial.

La Guardia Civil mantiene abiertas las investigaciones sobre esta persona para intentar aclarar otros posibles delitos de características similares. Las diligencias instruidas por el Equip@ de la Guardia Civil han sido puestas a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia número dos de Almansa, que se ha hecho cargo de las actuaciones.

Recomendaciones de seguridad

Aprovechando este caso, la Guardia Civil recuerda unas recomendaciones de seguridad en temas de ciberdelincuencia. Para empezar, en España, cualquier entidad que ofrezca servicios de inversión debe estar registrada; por tanto, se puede utilizar el buscador de la CNMV para verificarla. También hay que acceder a la web oficial de la CNMV y buscar el nombre de la plataforma en el apartado «Advertencias de entidades no registradas». Si aparece, es una estafa confirmada.

Otro consejo es buscar el CIF y la dirección física en el «Aviso legal». Si la sede se encuentra en un paraíso fiscal (islas Seychelles, Saint Vincent y las Grenadines, etc.), es un indicio de una posible estafa. Además, si te dicen que «la oportunidad se acaba hoy» o que «el mercado subirá inmediatamente», es una técnica de manipulación. Los mercados financieros no funcionan así.

Hay que sospechar si te dicen «ingresa 1.000 y te regalamos 500», sospecha. Nadie regala dinero en criptomoneda. Es un cebo para que después no puedas retirar los fondos con la excusa de que «tienes que operar el bono varias veces más».

Además, es interesante utilizar una herramienta como Whois.com. Si la empresa afirma que opera desde hace 5 años, pero su web se creó hace 3 meses, lo más probable es que sea una estafa. Hay que fijarse también bien en la dirección URL. A veces cambian una letra (por ejemplo: binnance con dos «n» o coinbase-support.com). Son clones.

En resumen, y como regla de oro, no se debe instalar nunca una aplicación de control remoto y, aún menos, facilitar las credenciales de acceso a nadie en caso de instalarla para que te "configuren la cartera". En el momento en que se les da acceso a la pantalla, pueden ver las contraseñas y códigos. Es como darles las llaves de casa e indicarles dónde está la caja fuerte.