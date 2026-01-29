Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Juicio

Intimida con una pistola a una mujer tras una agresión sexual y acoso en Castellón: "Hago una llamadita y te quito del medio"

Piden 16 años de cárcel y 15.000 euros de daños morales para un hombre que graba un vídeo sexual bajo coacción y amenaza a la mujer, que sufre secuelas

Entrada a la Audiencia Provincial de Castellón, donde el próximo 23 de febrero juzgarán los hechos.

Entrada a la Audiencia Provincial de Castellón, donde el próximo 23 de febrero juzgarán los hechos. / Mediterraneo

Cristina Garcia

«Como se te ocurra denunciar, me voy a enterar y tendrás que atenerte a las consecuencias (...). No tengo ningún problema en descolgar el teléfono, hacer una llamadita y quitarte del medio, ya lo he hecho en otras ocasiones, dijo el acusado, al tiempo que le mencionaba datos personales suyos y de sus familiares que ella no le había proporcionado, llegando a mostrarle un arma que se encontraba en un mueble junto a la cama. Ella abandonó la casa atemorizada».

Es una parte del escrito de acusación presentado por el Ministerio Fiscal contra un hombre de 45 años que se sentará en el banquillo de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Castellón el 23 de febrero por tres delitos de agresión sexual, amenazas continuadas y acoso, por los que piden un sumatorio de 16 años y una responsabilidad civil de 15.000 euros «por el menoscabo psicológico a la joven».

El vídeo sexual

Los hechos se remontan a septiembre de 2018. El acusado vio a la joven en la calle y, tras iniciar una conversación, le ofreció trabajo de camarera «a sabiendas de que era falso», según el documento de la Fiscalía.

La citó, primero, en su domicilio, y «con ánimo de intimidarla y movido en todo momento por el ánimo de doblegar su voluntad para mantener relaciones sexuales», le explicó que se dedicaba a mover droga, manifestándole que era «una persona con mucho poder en Castellón».

Y fue en una cuarta cita, tras comentarle que «introducía droga en paquetes de proteínas» y que «tenía contacto con policías», lo que la amedrantó, hasta el efecto de que «acudió a su casa para poner fin a la situación», ante una promesa laboral dudosa y que no llegaba.

Un narco "encaprichado"

Fue entonces cuando el acusado le mostró sus cartas. La recibió con un pantalón roto, mostrándole sus genitales y cerrando la puerta con llave «con la finalidad de satisfacer sus deseos libidinosos», según la acusación.

Y le propuso «grabar un vídeo sexual» para mostrar a un «peligroso dirigente del cartel de drogas de Madrid que se ha encaprichado contigo te quiere para fines sexuales y puede mandar a gente para buscarte en cualquier sitio que somos pareja y así te dejará en paz», le dijo.

«Iré a por ti y a por toda tu familia»

La Fiscalía detalla que él intentó penetrarla en varias ocasiones mientras ella se negaba y lloraba, obligándola a mantener relaciones.

Noticias relacionadas

Tras los hechos, y durante el año siguiente, él la llamó reiteradamente, amenazando con la difusión del vídeo sexual. «Iré a por ti y a por toda tu familia», le dijo. Ella le bloqueó, pero él no cesó en el acoso, personándose en su casa. A consecuencia de los hechos, la joven presenta estrés postraumático, con secuelas en su vida cotidiana, siempre acompañada.

TEMAS

