Sucesos
Intentan huir al ver a los Mossos d'Esquadra y los detienen en Salt con un revólver y un machete
Los agentes los interceptan ante la comisaría y, en el registro del vehículo, intervienen pasamontañas, guantes y herramientas que podrían estar relacionadas con robos
Eva Batlle
Dos hombres, de 31 y 21 años y con antecedentes policiales, acabaron detenidos el miércoles de madrugada en Salt después de intentar huir en coche al ver una patrulla de los Mossos d'Esquadra, que los interceptó con un revólver, un machete y material presuntamente vinculado a robos.
Todo se remonta a cuando una patrulla de los Mossos d'Esquadra que circulaba por Salt detectó un vehículo sospechoso hacia las tres y media de la madrugada. Al darse cuenta de la presencia policial, el coche hizo un cambio brusco de sentido e intentó huir.
Los agentes lo persiguieron y lo acabaron interceptando delante de la comisaría que comparten con la Policía Local, en la calle Pla de Salt. Durante el seguimiento, la patrulla intentó comprobar la matrícula, pero constató que era prácticamente ilegible: estaba manipulada —con partes pintadas— con el objetivo de dificultar su identificación.
Una vez detuvieron el vehículo, los Mossos identificaron a los ocupantes: dos hombres, de 31 y 21 años, ambos con antecedentes policiales. A continuación, registraron el coche.
Durante las comprobaciones, los agentes localizaron un machete bajo el asiento del conductor y, en una riñonera, un revólver con cartuchos. En el interior del vehículo también intervinieron diversos objetos que podrían estar relacionados con robos: pasamontañas, dos pares de guantes, tenazas, un destornillador plano, una llave inglesa y un gato mecánico.
A raíz de estos hallazgos, los dos hombres quedaron detenidos. El de 31 años, acusado de un delito de tenencia de armas, y el de 21, también por tenencia de armas y falsificación de documento público.
La Unidad de Investigación de los Mossos d'Esquadra abrió diligencias para determinar si los detenidos habían participado en algún otro hecho delictivo.
Suscríbete para seguir leyendo
- ¿Puede convertirse en una pandemia? Cinco claves del virus Nipah, que inspiró la película 'Contagion' y tiene una letalidad del 70%
- Una investigación británica vincula la menopausia con cambios en el cerebro similares al Alzheimer
- Estas son las nuevas enfermedades que pueden acogerse a la jubilación anticipada: 'Es un importante apoyo
- Más de 16.100 adolescentes catalanes obtuvieron el título de la ESO con asignaturas suspendidas
- La AP-7 vuelve a cerrarse al tráfico en sentido sur en el tramo de Gelida
- El Govern mantiene hasta el viernes la eliminación de las restricciones de las ZBE y del peaje de la C-32 en el Garraf
- Los alcaldes del Maresme priorizan actuaciones urgentes en la R1 por delante de un faraónico traslado
- Sin peajes en la C-32 y abono gratuito de tren: las medidas del Govern para mejorar la movilidad tras la crisis de Rodalies