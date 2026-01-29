Intentan huir al ver a los Mossos d'Esquadra y los detienen en Salt con un revólver y un machete

Dos hombres, de 31 y 21 años y con antecedentes policiales, acabaron detenidos el miércoles de madrugada en Salt después de intentar huir en coche al ver una patrulla de los Mossos d'Esquadra, que los interceptó con un revólver, un machete y material presuntamente vinculado a robos.

Todo se remonta a cuando una patrulla de los Mossos d'Esquadra que circulaba por Salt detectó un vehículo sospechoso hacia las tres y media de la madrugada. Al darse cuenta de la presencia policial, el coche hizo un cambio brusco de sentido e intentó huir.

Los agentes lo persiguieron y lo acabaron interceptando delante de la comisaría que comparten con la Policía Local, en la calle Pla de Salt. Durante el seguimiento, la patrulla intentó comprobar la matrícula, pero constató que era prácticamente ilegible: estaba manipulada —con partes pintadas— con el objetivo de dificultar su identificación.

Una vez detuvieron el vehículo, los Mossos identificaron a los ocupantes: dos hombres, de 31 y 21 años, ambos con antecedentes policiales. A continuación, registraron el coche.

Durante las comprobaciones, los agentes localizaron un machete bajo el asiento del conductor y, en una riñonera, un revólver con cartuchos. En el interior del vehículo también intervinieron diversos objetos que podrían estar relacionados con robos: pasamontañas, dos pares de guantes, tenazas, un destornillador plano, una llave inglesa y un gato mecánico.

A raíz de estos hallazgos, los dos hombres quedaron detenidos. El de 31 años, acusado de un delito de tenencia de armas, y el de 21, también por tenencia de armas y falsificación de documento público.

La Unidad de Investigación de los Mossos d'Esquadra abrió diligencias para determinar si los detenidos habían participado en algún otro hecho delictivo.