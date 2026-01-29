Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, en directo | El Gobierno prevé reabrir en unos 10 días la línea Madrid-Sevilla

El accidente de dos trenes en Córdoba, el más grave de la alta velocidad en España, ha dejado 45 fallecidos

La investigación judicial y la de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) tratan de esclarecer las causas del siniestro

Antonio Romero

Rubén Gargoi

Madrid
La investigación sobre el accidente de dos trenes de alta velocidad en la localidad de Adamuz (Córdoba), que dejó 45 muertos, avanza en dos vías, la judicial y la que impulsa la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), un órgano independiente pero adscrito al Ministerio de Transportes. La rotura de uno de los raíles centra las pesquisas para saber por qué se produjo el descarrilamiento del tren Iryo, que causó, a su vez, el accidente del Alvia de Renfe.

Aquí seguimos en directo, minuto a minuto, las consecuencias del accidente ferroviario en la provincia de Córdoba.

Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, en directo | El Gobierno prevé reabrir en unos 10 días la línea Madrid-Sevilla

Un manresano investigado en Albacete por una estafa de criptomonedas y blanqueo de capitales

Investigan la muerte de una mujer de 62 años en una acequia de agua en Granada

'Japito', el conductor denunciado en A Coruña con el carné suspendido hasta 2051: récord de condenas por circular sin permiso

Encuentran el cadáver de un hombre en una playa de La Manga (Murcia)

El calvario de una familia de Castellón después de chocar su Vespa con un jabalí: "Mi hijo aún no puede caminar ni comer"

Paso de la borrasca Kristin por Lugo