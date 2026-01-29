Detenidos dos hombres por estafar unos 5.000 euros a un taxista haciéndoles llevar de Barcelona a Lisboa

Los Mossos d'Esquadra han detenido en Hostalric a dos hombres de 50 y 23 años por estafar unos 5.000 euros a un taxista, que les llevó de Barcelona a Lisboa. Los dos detenidos cogieron el taxi y le dijeron al conductor que habían perdido la cartera y que no podían pagar por adelantado, pero que le harían una transferencia. Una vez iniciado el trayecto entre la capital catalana y la portuguesa, el taxista tuvo que asumir diversos gastos durante el viaje, con el pretexto de que los dos clientes no tenían la cartera y, por tanto, no podían afrontar el coste de lo que iban comprando. Mientras tanto, uno de los detenidos le mostraba capturas de pantalla, simulando que le hacían transferencias, para que el taxista prosiguiera el viaje.

Una vez llegaron a Lisboa, los dos sospechosos se marcharon sin pagar y el conductor tuvo que volver hacia Barcelona sin cobrar. El hombre lo denunció a los Mossos d'Esquadra, que iniciaron una investigación para intentar encontrar a los dos hombres. Al cabo de poco, los sospechosos pidieron un servicio desde el aeropuerto del Prat de Barcelona hasta Perpiñán, pero, finalmente, dijeron que se encontraban en Hostalric.

La investigación de la policía permitió localizarlos y los Mossos prepararon un dispositivo para poder detener a los dos hombres que pretendían ir en taxi hasta Perpinyà. El día 13 de enero, hacia las cinco y cuarto de la tarde, los agentes detuvieron a los dos sospechosos, uno de los cuales tiene antecedentes, algunos por hechos similares en Alicante y Valencia.

El total del viaje que no cobró el taxista, más todo lo que pagó en forma de gastos, asciende aproximadamente a unos 5.000 euros. Al día siguiente de ser detenidos, los dos sospechosos pasaron a disposición del juzgado de guardia de Santa Coloma de Farners, para responder por un delito de estafa.