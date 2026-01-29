Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Condenado el dueño de un bar por tener sin contrato a 9 camareros el día de su inauguración

El hostelero acepta seis meses de cárcel por una infracción que ya se había sancionado con una multa de 55.000 euros

A la derecha, H. F., este lunes, en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Zaragoza.

A la derecha, H. F., este lunes, en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Zaragoza. / PABLO IBÁÑEZ

A. T. B.

La inauguración de un bar es un llamamiento a la ciudadanía para captar clientes en el corto plazo. Es lo que pretendía el chino H. F. cuando abrió las puertas de un establecimiento hostelero que a día de hoy todavía regenta en la plaza España de Zaragoza. Y el efecto llamada surtió tanto efecto que allí también se personaron varios funcionarios de Inspección de Trabajo y de la Policía para comprobar que todo estaba en regla. Pero 9 de los 20 camareros no tenían contrato, así que este lunes reconoció los hechos en la Audiencia Provincial de Zaragoza y aceptó una pena de seis meses de cárcel por un delito contra los derechos de los trabajadores.

Así se desprende del acuerdo suscrito entre el ministerio fiscal y su abogado defensor, el letrado Juan Carlos Macarrón, y que también recoge el pago de una multa de 1.440 euros a razón de ocho euros al día durante seis meses. En cualquier caso es un importe infinitamente inferior al que tuvo que abonar en su día por la sanción administrativa derivada de esta inspección,que se desarrolló el 24 de mayo de 2024. Y es que fueron 55.000 euros que, eso sí, se le rebajaron por pronto pago.

Noticias relacionadas

Inicialmente, la Fiscalía solicitaba hasta seis años de prisión, tres años de cárcel por un delito contra los derechos de los trabajadores y otros tres años de cárcel por un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. En cualquier caso no va a ingresar en prisión porque el tribunal adscrito a la Sección Sexta, presidido por la magistrada Pilar Lahoz, acordó la suspensión de la condena. La causa la ha dirigido el Juzgado de Instrucción número 10 de Zaragoza.

