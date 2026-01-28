Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, en directo | Puente expresa su "sorpresa" por las dudas del presidente de CIAF sobre la renovación de la vía

El accidente de dos trenes en Córdoba, el más grave de la alta velocidad en España, ha dejado 45 fallecidos

La investigación judicial y la de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) tratan de esclarecer las causas del siniestro

Antonio Romero

Rubén Gargoi

Madrid
La investigación sobre el accidente de dos trenes de alta velocidad en la localidad de Adamuz (Córdoba), que dejó 45 muertos, avanza en dos vías, la judicial y la que impulsa la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), un órgano independiente pero adscrito al Ministerio de Transportes. La rotura de uno de los raíles centra las pesquisas para saber por qué se produjo el descarrilamiento del tren Iryo, que causó, a su vez, el accidente del Alvia de Renfe.

Aquí seguimos en directo, minuto a minuto, las consecuencias del accidente ferroviario en la provincia de Córdoba.

Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, en directo | Puente expresa su "sorpresa" por las dudas del presidente de CIAF sobre la renovación de la vía

El ladrón de la casa de Iker Casillas se tapaba con una gorra del Real Madrid

Los detalles de la operación antidroga en Galicia: utilizaban una tienda de ropa deportiva como punto de venta

Hallan el cuerpo sin vida de un hombre sin hogar bajo un puente de Sevilla