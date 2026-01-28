Cae la banda de los últimos asaltos violentos en el Baix Empordà a raíz de un último golpe en Mont-ras

Los Mossos d'Esquadra han detenido en Llagostera a tres miembros de una banda de ladrones encapuchados tras el asalto violento a una casa de Mont-ras, cometido el lunes por la noche. El aviso de las víctimas activó un dispositivo policial que permitió atrapar a los asaltantes, a quienes se vincula también con cuatro robos violentos más en el Baix Empordà. Los robos que, de momento, los investigadores les atribuyen han tenido lugar en Begur, Pals, Calella de Palafrugell, Sant Feliu de Guíxols y Mont-ras, informa el Diari de Girona, del grupo Prensa Ibérica.

Tres encapuchados entraron en una vivienda situada en la entrada del municipio, cerca de la carretera de Palafrugell, donde ataron a un matrimonio de edad avanzada y los amenazaron para conseguir dinero y objetos de valor.

Este caso se enmarca en una cadena de robos con un patrón similar: ladrones encapuchados que acceden a los domicilios, inmovilizan las víctimas -gente mayor- y las intimidan para llevarse dinero y joyas.

La investigación, que ha durado varias semanas, la ha llevado el Área de Investigación Criminal (AIC, que ya estaba sobre la pista de los ladrones -después de haber peinado imágenes de cámaras de vigilancia, hablado con testigos, entre otras actuaciones- y los tenían controlados cuando se produjo el caso de Mont-ras.

Agentes del AIC y de la Unidad de Investigación de La Bisbal montaron un dispositivo y arrestaron a tres de los ladrones -de entre 22 y 27 años- este martes en Llagostera, pocas horas después del suceso de Mont-ras. En concreto, les sorprendieron de noche en una zona boscosa próxima en el domicilio de esta población del Gironès donde vivían. Según confirma el cuerpo policial, los acusan de cinco robos violentos cometidos en domicilios del Baix Empordà las últimas semanas.

Buscan a un ladrón más

La investigación que lidera el Área de Investigación Criminal y se mantiene abierta para acabar de aclarar los hechos - que ya suman al menos cinco asaltos desde finales del año pasado- , de cuántos delitos son responsables y no se descartan nuevas detenciones, puesto que sería un grupo de al menos cuatro personas y faltaría un quinto integrante de la banda. Los detenidos se encuentran a comisaría y en las próximas horas pasarán a disposición judicial en los juzgados de La Bisbal d'Empordà.

Entre los hechos investigados hay el asalto de miércoles 14 de enero en Sant Feliu de Guíxols —en la zona próxima al club náutico—, donde los ladrones ataron al propietario y huyeron con dinero, joyas y un teléfono móvil. También consta el asalto de Colomers, el miércoles 7 de enero, cuando unos ladrones armados con una pistola ligaron al jefe de familia, un empresario, y le exigieron hasta 30.000 euros. Este caso podría no estar relacionado con los mismos asaltantes, pero se está indagando.

También se produjo otro asalto violento el martes 13 de enero en Calella de Palafrugell, donde una mujer de edad avanzada fue atada y amenazada. En todos los casos, los ladrones consiguieron llevarse dinero, joyas y objetos de valor.

A raíz de esta sucesión de hechos, los Mossos habían reforzado los últimos días el patrullaje en el Baix Empordà, especialmente en turnos por la tarde y noche, con más presencia de unidades de la ARRO.