Investigación
Detenido el dueño de un bar en Valencia por instalar cámaras ocultas en los aseos
Grababa durante las 24 horas a los clientes del local y han sido intervenidas dos cámaras y cinco discos duros
Josep Camacho
La Guardia Civil ha detenido a un hombre por instalar cámaras de videovigilancia ocultas en los aseos de su bar, en la localidad valenciana de l'Alqueria de la Comtessa. Espiaba a sus clientes durante todo el horario comercial. Se desconoce el número total de víctimas a las que podría haber grabado hasta el completo análisis de los más de 5TB de almacenamiento de imágenes. Han sido intervenidas dos cámaras y cinco discos duros.
Los agentes tuvieron conocimiento a través de una persona que denunció en la aplicación Alertcops la existencia de cámaras ocultas en los baños de un bar. Una vez desplazados hasta el lugar y tras realizar una inspección se pudo verificar que había dos cámaras instaladas que grababan durante las 24 horas y conectadas a un ordenador que las almacenaba en varios discos duros.
El responsable del bar, un hombre de 48 años, fue detenido por un supuesto delito continuado contra la intimidad de las personas. La investigación la llevan guardias civiles del Puesto Principal de Oliva y sigue abierta a la espera de analizar todas las imágenes almacenadas y localizar a más víctimas. Las diligencias fueron entregadas al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Gandia.
Suscríbete para seguir leyendo
- Nuevas normas para los patinetes eléctricos: registro obligatorio y multa de 800 euros por circular sin seguro
- ¿Puede convertirse en una pandemia? Cinco claves del virus Nipah, que inspiró la película 'Contagion' y tiene una letalidad del 70%
- Catalunya se adentra en unas jornadas marcadas por la nubosidad, las lluvias y el mal estado de la mar de la borrasca Joseph
- Ana Alimbau, vecina de Sant Celoni desde hace 6 años: 'Nos fuimos de Barcelona porque nos asfixiaba el alquiler y ahora nos asfixia Rodalies
- Los usuarios de Rodalies empiezan a hacerse con los billetes gratuitos: 'Este bono no me compensa
- Estas son las nuevas enfermedades que pueden acogerse a la jubilación anticipada: 'Es un importante apoyo
- Adif eleva a 30 las reparaciones de 'urgencia' que se están realizando en Rodalies y prevé acabar esta semana las inspecciones
- Estado de los embalses hoy, 27 de enero en Catalunya: consulta el nivel en Sau, Foix, Susqueda y el resto de pantanos