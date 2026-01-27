Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Operación policial

Un tiroteo de narcos a guardias civiles en el río Guadalquivir en Sevilla se salda con cuatro detenidos

Varias embarcaciones semirrígidas fueron localizadas por un operativo de la Guardia Civil en el caño Brazo de la Torre cuando, al parecer, buscaban refugio por las inclemencias meteorológicas

Unas narcolanchas interceptadas por la Guardia Civil. Imagen de archivo.

Unas narcolanchas interceptadas por la Guardia Civil. Imagen de archivo. / Guardia Civil

Rafa Aranda

Sevilla
La Guardia Civil ha detenido a cuatro personas tras el operativo contra el narcotráfico desplegado el pasado sábado en el río Guadalquivir, en el caño denominado Brazo de la Torre de Aznalcázar (Sevilla). Según ha informado en un comunicado, se produjo un tiroteo cuando los ocupantes de las embarcaciones semirrígidas fueron sorprendidos por los agentes, que respondieron con disparos desde una de las embarcaciones.

Se localizaron varias embarcaciones semirrígidas que, al parecer, buscaban refugio por las inclemencias meteorológicas. Entonces se activó un operativo de Guardia Civil con la intervención del Servicio Aérero junto con el GAR para su interceptación.

Durante la intervención, tras identificarse como Guardia Civil, los agentes fueron sorprendidos por disparos desde una de las embarcaciones. Los guardias civiles respondieron al fuego con disparos intimidatorios.

Aunque la actuación finalizó sin heridos por armas de fuego, tres componentes del GAR fueron atendidos por lesiones de carácter leve como consecuencia de las actuaciones. Como resultado, han sido detenidas cuatro personas e incautadas dos embarcaciones.

TEMAS

