Málaga y Sevilla
Macrooperación policial por el tiroteo de Isla Mayor: 250 agentes y diez detenidos
La operación incluye entradas y registros simultáneos en distintos puntos de Málaga y Sevilla, en una actuación coordinada de gran envergadura destinada a desarticular el entramado presuntamente implicado en el tiroteo.
Antonio Muñoz
La Policía Nacional ha detenido a diez personas a causa del tiroteo ocurrido en Isla Mayor del pasado mes de noviembre. El amplio dispositivo policial se ha puesto en marcha desde primera hora de este martes en las provincias de Sevilla y Málaga contra los presuntos responsables que hirieron de gravedad a los agentes, un suceso que causó una gran conmoción en la localidad sevillana.
Según ha informado el propio cuerpo policial a través de sus redes sociales, en el dispositivo participan más de 250 agentes, pertenecientes a unidades especializadas como la UDYCO Central, GEO, GOES, GOIT, la Unidad Aérea, Guías Caninos, Policía Científica y Policía Judicial de Sevilla y Dos Hermanas.
La operación incluye entradas y registros simultáneos en distintos puntos de ambas provincias, en una actuación coordinada de gran envergadura destinada a desarticular el entramado presuntamente implicado en el tiroteo.
El tiroteo en Isla Mayor
Los hechos ocurrieron el pasado 8 de noviembre en una nave que actuaba de guardería de droga. Tal y como informó El Correo de Andalucía, las cinco víctimas de este ataque -tres miembros del Greco y dos de medios aéreos- se encontraban en un enclave rural haciendo labores de vigilancia y seguimiento a un clan de la droga. En mitad de la madrugada, y cuando los traficantes volvían en una pickup de transportar fardos a una guardería, los vieron.
Los narcos actuaron con armas de guerra y AK-47. Ahí comenzó un tiroteo que dejó a un agente con fractura de tríceps y a otro con dos costillas rotas. Aunque las lesiones más graves las sufrió un tercer efectivo herido, que tuvo que ser operado de urgencia después de que una bala le traspasara el chaleco.
Dos meses después, hay al menos diez personas detenidas, aunque la Policía Nacional ha señalado que la operación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones o actuaciones en las próximas horas, a medida que avancen las diligencias.
