Varios delitos

Denunciado en Empuriabrava un menor sin carnet por dar positivo en drogas y circular con exceso de velocidad

Tras la identificación del acompañante, los agentes le localizaron marihuana y también fue denunciado por tenencia de sustancias estupefacientes

Un menor sin carnet, denunciado en Empuriabrava tras dar positivo en drogas y circular a gran velocidad

Un menor sin carnet, denunciado en Empuriabrava tras dar positivo en drogas y circular a gran velocidad / Policia Local de Castelló d'Empúries

Eva Batlle

Conducía sin carnet, bajo los efectos de las drogas y a una velocidad excesiva. Este es el cóctel peligroso que protagonizó un menor de 17 años en Empuriabrava.

Los hechos tuvieron lugar hacia las siete y media de la tarde del viernes 23 de enero, en el sector Muga B. Agentes de la Policía Local de Castelló d’Empúries detuvieron un vehículo que circulaba a gran velocidad y, al identificar al conductor, comprobaron que era menor de edad.

Ante las sospechas de que pudiera haber consumido alguna sustancia, le practicaron una prueba de detección de drogas, que dio positivo en cannabis (THC). Por estos hechos, la Policía Local lo denunció por varios delitos contra la seguridad vial.

Además, durante la identificación del acompañante, los agentes le localizaron marihuana y también fue denunciado por tenencia de sustancias estupefacientes.

